Tres medidas preventivas que pueden protegerle del cáncer colorrectal

Como gastroenterólogo, sé lo devastador que puede ser el cáncer colorrectal, sobre todo cuando se detecta demasiado tarde. Muchas veces, los pacientes llegan a mi consultorio con enfermedades en una etapa avanzada que podrían haberse prevenido o tratado antes.

Este es el Mes de la concientización sobre el cáncer colorrectal. El cáncer colorrectal es la segunda causa principal de muerte por cáncer en la población hispana de Estados Unidos. ¿Sabía que los latinos tienen más probabilidades de recibir un diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa avanzada que otros grupos raciales y étnicos? Detectado a tiempo, el cáncer colorrectal tiene tratamiento en más del 90% de los casos.

La buena noticia es que hay medidas que podemos tomar para ayudar a reducir el riesgo:

Realizarse los exámenes necesarios para detectar y prevenir el cáncer. Los exámenes de cuidado preventivo, como las colonoscopías, y la detección temprana salvan vidas. Sin embargo, la comunidad latina se realiza menos exámenes de detección de cáncer colorrectal que el resto de la población.

Según la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer (American Cancer Society, ACS), solo el 52% de los latinos se ha realizado exámenes de detección, frente al 61% de los estadounidenses blancos.

Las barreras lingüísticas suelen desempeñar un papel importante, ya que, según la revista American Journal of Gastroenterology, los pacientes latinos que acuden a un médico que habla español tienen más probabilidades de realizarse exámenes de detección de cáncer colorrectal.

Hable con su médico para programar un examen de detección.

Seguir una dieta balanceada, hacer ejercicio con regularidad y dejar de fumar. Adoptar un estilo de vida saludable puede ayudar a prevenir el cáncer colorrectal de comienzo temprano, una enfermedad cada vez más frecuente entre los hispanos en Estados Unidos. El American Institute of Cancer Research (Instituto estadounidense de investigación sobre el cáncer) estima que la mitad de los casos de cáncer colorrectal podrían prevenirse solo con cambios en el estilo de vida, tales como:

Dieta: se recomienda una dieta rica en alimentos integrales y fibra, así como reducir el consumo de alimentos procesados y azúcar.

se recomienda una dieta rica en alimentos integrales y fibra, así como reducir el consumo de alimentos procesados y azúcar. Ejercicio: realizar actividad física y ejercicio con regularidad reduce el riesgo de desarrollar obesidad y diabetes de tipo 2, dos factores que pueden aumentar las probabilidades de presentar cáncer colorrectal.

realizar actividad física y ejercicio con regularidad reduce el riesgo de desarrollar obesidad y diabetes de tipo 2, dos factores que pueden aumentar las probabilidades de presentar cáncer colorrectal. Consumo de tabaco: si es fumador, una de las medidas más importantes que puede tomar para reducir el riesgo es dejar de fumar.

Escuchar al cuerpo para detectar posibles síntomas. Si bien los exámenes de detección ayudan a diagnosticar pólipos precancerosos o signos de cáncer, es importante prestarle atención al propio cuerpo y a cualquier tipo de cambio que ocurra. Un diagnóstico tardío significa que los tratamientos son menos eficaces y que las tasas de supervivencia son más bajas. Es por este motivo que es importante prestarle atención a cualquier cambio relacionado con la salud gastrointestinal y consultar con su médico ante posibles síntomas como:

Diarrea o estreñimiento persistentes

Calambres abdominales

Sangre en la materia fecal

En resumen: seguir unos pasos muy sencillos pueden ayudarle a prevenir el cáncer colorrectal. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salud. Hable con su proveedor de Healthfirst, realice exámenes de detección, priorice hábitos de vida saludables y escuche a su cuerpo. Estas medidas sencillas podrían salvar vidas.

Dr. Richard Kops, gastroenterólogo y miembro del equipo clínico de Healthfirst