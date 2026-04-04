El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 4 abril de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de abril de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Durante este día podrían surgir crisis económicas, pero en el proceso de resolverlas descubrirás armas ocultas y recursos poderosos que no sabías que poseías. Experimentarás una profunda transformación en lo que amas, consideras preciado o te gusta, descubriendo magia en ti.
Tauro
04/20 – 05/20
Tu vida amorosa enfrentará momentos cruciales, con temas conflictivos emergiendo. Superarlos potenciará y profundizará tu relación. Si estás soltero, podrías enamorarte de alguien complicado. No te conformes con menos de lo que mereces, pero transfórmate si el amor lo requiere.
Géminis
05/21 – 06/20
Hoy reconocerás la importancia de permitirte momentos de descanso en tu rutina. Tomar un té, estirar el cuerpo o conectar con la naturaleza será beneficioso como cable a tierra reparador. Cualquier actividad que conecte con tu alma y la alimente te brindará bienestar y salud.
Cáncer
06/21 – 07/20
En el ámbito romántico, te enfrentarás a una encrucijada, cuestionando la profundidad y la sintonía con tus ideales futuros. Si estás soltero, explorar nuevos entornos te ofrecerá un abanico de oportunidades. Las nuevas conexiones te enriquecerán, aunque el deseo de control podría dificultarlo.
Leo
07/21 – 08/21
Se revelarán patrones familiares antes ocultos que conspiran con tu realización material y felicidad. Tendrás la oportunidad de tomar el control de tu vida y elegir aquello de tu herencia que te potencie, dejando atrás lo que te absorbe. Es momento de adueñarte de tu destino.
Virgo
08/22 – 09/22
Aparecen personas inspiradoras que pueden vivir en un entorno natural o poseer un alto grado de refinamiento y transmitirte enseñanzas valiosas. La palabra tendrá un poder transformador. Evita poner trabas con opiniones demasiado negativas; mejora, en cambio, tu habilidad comunicativa.
Libra
09/23 – 10/22
Tu atención se dirigirá hacia tus bienes materiales, llevándote a reflexionar sobre tus valores y su impacto en tus finanzas. Atraer socios comerciales alineados con tus intereses o que aporten algo interesante será clave para incrementar tu prosperidad, pero evita buscar ventajas injustas.
Escorpio
10/23 – 11/22
Se esperan momentos decisivos en el ámbito de las relaciones, con alguien en el horizonte que te atrae intensamente. Este vínculo actuará como un espejo: revelará deseos, aspectos ocultos de tu personalidad o cierta tendencia al control. Te conocerás mejor a través del otro.
Sagitario
11/23 – 12/20
Hoy te darás cuenta de que las experiencias cotidianas están conectadas por una trama profunda y significativa: nada sucede por casualidad. Observarás cómo tu organismo es receptivo a emociones y pensamientos. Busca canalizar esta conexión hacia lo terapéutico para sanar cuerpo y alma.
Capricornio
12/21 – 01/19
Buscarás amistades que te hagan realmente feliz y estén en sintonía con tus valores. Disfrutarás mucho de cada encuentro. Es momento de rodearte de personas con quienes puedas ser tú mismo, sin tanta desconfianza. No supongas dobles intenciones: eso solo te impide vivir lo social a fondo.
Acuario
01/20 – 02/18
Tu ambición llegará a su punto máximo. Estarás completamente decidido a hacer un esfuerzo profundo para alcanzar tus metas. Esta determinación no solo estará impulsada por tu beneficio personal, sino también por el deseo de brindar felicidad, gratificaciones y un mejor pasar a tus seres queridos.
Piscis
02/19 – 03/20
La compañía agradable de alguien que consideras un par llenará tu vida de significado. Te sentirás como un explorador espiritual, extrayendo lecciones en cada paso del camino. Te comprometerás con esa guía interior en tu travesía: avanza acompañado, confiando y venciendo los temores.