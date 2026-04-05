El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 5 abril de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 5 de abril de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Si compartes negocios con tu familia, sentirás una corriente de generosidad que enriquece a todos. Tu olfato estará afinado y detectarás oportunidades interesantes; también contarás con información confidencial como arma secreta. La estrategia que pongas en juego te dará poder para superar crisis.
Tauro
04/20 – 05/20
Se abre el juego para nuevos acuerdos o vínculos en los que hablar de sueños y esperanzas será clave para el futuro de la relación. Si te comunicas con sinceridad generarás alianzas. Presta atención a los gestos generosos de quienes te rodean: revelan intenciones más profundas.
Géminis
05/21 – 06/20
Es un buen momento para depurar tu cuerpo a través de la alimentación. Evita excesos de grasas, carnes y alimentos procesados. Elige lo que te limpie, nutra y potencie de verdad. También surgirán buenos referentes que te brindarán información eficaz para liberar toxinas y recuperar vitalidad.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tus emociones se expresarán con una potencia creativa que te acercará a tu costado artístico; el arte será el canal ideal para revelar tus matices interiores. Si tienes hijos, será un momento propicio para compartirles sabiduría. Tu entrega abrirá sutiles caminos de aprendizaje y conexión.
Leo
07/21 – 08/21
Los lazos con tu familia se estrecharán y sentirás que tus ancestros son tu verdadera fuente de poder. El universo te recompensará por gestos sabios y bondadosos del pasado. Descubrir algunos secretos de tu historia te permitirá sanar tu árbol desde la raíz.
Virgo
08/22 – 09/22
Este puede ser un buen día para dar un paseo por tu barrio y conectar con quienes te rodean. Tu entorno cercano te ofrecerá propuestas interesantes y estarás abierto a interactuar, aprender e incorporar novedades. Podrías enterarte de asuntos misteriosos. Saber escuchar será clave.
Libra
09/23 – 10/22
Los temas económicos adquirirán importancia y querrás organizarte con mayor proyección. Será clave conocer tu presupuesto y saber con cuánto cuentas para un plan gradual en la diaria. Existe la posibilidad de recibir un ingreso extra a través de una figura influyente o institución reconocida.
Escorpio
10/23 – 11/22
La Luna en tu signo te ofrece la posibilidad de comenzar una etapa con energías renovadas. Estarás más abierto, generoso y menos a la defensiva. Este cambio interno te ayudará a crecer e inspirar a otros, transmitiendo un mensaje conmovedor a través de gestos, silencios y palabras.
Sagitario
11/23 – 12/20
Resérvate un momento de introspección, sin exponerte demasiado, para permitir que tus emociones fluyan. Tendrás una gran capacidad para convertir el dolor en fortaleza, y ese será tu verdadero acto de poder. Podrías recibir mensajes de ancestros a través de señales en sueños.
Capricornio
12/21 – 01/19
Recuperar el lazo con tu círculo social será clave para reconectar con emociones que habías dejado de lado. Tu mundo necesita complicidad, diálogo y colaboración. Al dar lugar a las amistades, tu vida adquirirá una proyección futura más poderosa, capaz de transformar tu entorno.
Acuario
01/20 – 02/18
Se activan tus objetivos profesionales y tu trabajo se verá más exigido, pero también destacará tu experiencia y compromiso. Todo el esfuerzo dará frutos y te otorgará múltiples beneficios. Confía en el recorrido diario que realizas: avanzas hacia el éxito y el reconocimiento.
Piscis
02/19 – 03/20
Este es un momento de cruce de umbral. El presente que recibes señala que tiempo, lugar y personas están en sincronía. Confía en tus reflexiones, porque el universo responderá con benevolencia, orientando tu vida y haciéndote sentir acompañado y encaminado hacia un destino significativo.