El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 10 abril de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 10 de abril de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Estás muy enfocado en alcanzar tus metas, aunque también sabrás permitirte algunos gustos en el camino. Buscas ese punto justo entre crecer profesionalmente y disfrutar de lo que vas logrando. Avanzarás con seguridad recurriendo a tus recursos más amables y constructivos.
Tauro
04/20 – 05/20
Tu belleza y encanto van dejando huella a tu paso. Estudios, viajes o nuevos aprendizajes pueden abrir horizontes. Tu creatividad se expande y sentirás que la vida te acompaña con suavidad hacia algo prometedor. Cuando el destino acerque momentos felices, no dudes en decir que sí.
Géminis
05/21 – 06/20
Los negocios comienzan a activarse y podría gestarse una transformación llevada por vibraciones que actúan discretamente tras escena. Tendrás buen olfato para distinguir lo que vale la pena. Es un momento propicio para obtener financiamiento y administrar recursos con una estrategia reservada.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tu mirada irá directo a lo esencial dentro de los vínculos. Comprenderás mejor a tu pareja o a un socio cercano y eso abrirá una perspectiva más prometedora hacia el futuro. El amor deja de ser una simple expectativa y comienza a expresarse con gestos concretos.
Leo
07/21 – 08/21
Una figura influyente, posiblemente femenina, podría ayudarte a mejorar tus condiciones de trabajo, así que mantente receptivo a las oportunidades que florezcan en tu entorno. También será importante ocuparte de tu bienestar: tu salud agradecerá que coloques el cuidado personal primero.
Virgo
08/22 – 09/22
Despertarás admiración y lo percibirás. Estás conectado con una vibración positiva y el mundo parece devolverte una imagen muy valiosa de ti mismo. Podrías renovar tu estilo, descubrir un hobby o canal creativo que, con el tiempo, termine convirtiéndose en un camino significativo.
Libra
09/23 – 10/22
Podrían aparecer recursos o apoyos que te permitan mejorar tu hogar, decorarlo o mudarte a un lugar más bello y confortable. Lo más importante es que sentirás el sostén de tu gente cercana. También podrías descubrir un secreto familiar que consolide tu sentido de pertenencia.
Escorpio
10/23 – 11/22
Hoy podrían surgir conversaciones gratificantes. Ideas o personas agradables despertarán en ti miradas. El aprendizaje llegará de manera sutil, como un perfume que impregna el ambiente. Aprovecha para nutrirte intelectualmente y compartir con las compañías atractivas que aparecen.
Sagitario
11/23 – 12/20
El dinero puede llegar como un regalo o una bendición inesperada. Pero más allá de eso, aprenderás a administrarte con mayor creatividad en tu vida cotidiana, haciendo que tu economía circule de manera más fértil. Hoy percibirás que tu progreso material se concreta.
Capricornio
12/21 – 01/19
Una revelación podría llegar a través de alguien muy especial. Gestos seductores o momentos compartidos te recordarán que la felicidad está en el presente. Desde allí podrías tomar decisiones importantes. Hoy podría iniciarse un ciclo nuevo en el amor o en relación con tus hijos.
Acuario
01/20 – 02/18
Tu alma encuentra serenidad cuando se reconcilia con su propósito. Hoy percibirás que resguardarte en el ámbito íntimo te armoniza y que el descanso también es un acto valioso. El día invita a la introspección, a hacer pausas y a dejarte sostener por el afecto de tus familiares.
Piscis
02/19 – 03/20
Tu palabra tendrá un efecto reconfortante dentro de tu círculo de amistades. Hoy posees el don de suavizar tensiones y de sembrar ternura donde hace falta. Casi sin proponértelo, dirás algo amoroso que cambiará el clima. Tu presencia será como una rosa que perfuma el ambiente.