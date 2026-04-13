El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 13 abril de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 13 de abril de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Los astros indican que es momento de interactuar más con tu entorno. Llama a tus amigos, porque los encontrarás dispuestos a acompañarte y colaborar contigo. También puede ser una ocasión propicia para integrarte a un club, grupo o actividad social que amplíe tus vínculos.
Tauro
04/20 – 05/20
Hoy afrontarás tus responsabilidades con un espíritu renovado. El respeto por la diversidad y la capacidad de trabajar en equipo serán claves para alcanzar resultados. Varias personas valorarán tu actitud y te tomarán como ejemplo. Esa admiración reforzará tu sensación de logro y satisfacción.
Géminis
05/21 – 06/20
Se abrirán oportunidades de crecimiento. Podrían aparecer personas que vibran en tu misma sintonía y que desean sumarse a tus proyectos. Será un momento favorable para crear contactos en el extranjero, organizar viajes o comenzar a planificar estudios que amplíen tu horizonte.
Cáncer
06/21 – 07/20
En la intimidad podrías descubrir una faceta más auténtica de ti que permanecía reservada. Será momento para explorar formas de conexión y dejar de lado ciertos prejuicios. Permite que la intensidad de la vida se deslice entre tus sábanas, erice tu piel y llene tu alcoba de excitación.
Leo
07/21 – 08/21
Te hará bien encontrarte con algún amigo con quien tengas verdadera afinidad para despejar la mente e intercambiar ideas. Ese clima renovará tu ánimo. Si estás soltero, frecuentar lugares concurridos podría depararte una sorpresa: hay buenas posibilidades de conocer a alguien especial.
Virgo
08/22 – 09/22
Hoy podrías dedicarte a resolver algunas tareas domésticas que venías postergando. La inventiva será clave para organizar tu rutina de manera más eficiente. Si realizas una limpieza profunda, procura ventilar bien los ambientes y renovar el aire para trabajar en un entorno más limpio.
Libra
09/23 – 10/22
Te sentirás especialmente libre al expresarte y esa espontaneidad abrirá nuevas formas de vivir el amor. Alguien podría despertar sensaciones intensas y hacer latir tu corazón con entusiasmo. Permítete disfrutar del juego de la seducción: a veces el amor sonríe a quienes se atreven.
Escorpio
10/23 – 11/22
Las relaciones familiares cobrarán un lugar relevante y sentirás el deseo de pasar más tiempo en tu hogar. También será un buen momento para retomar contacto con amigos del pasado. Los recuerdos compartidos renovarán tu ánimo y te ayudarán a transitar el día mejor.
Sagitario
11/23 – 12/20
Estarás más curioso y dinámico, con una mente que se moverá a gran velocidad. Tu inteligencia se verá estimulada y podrás incorporar conocimientos con mayor facilidad. Aprovecha este impulso para aprender algo. Además, podrían llegar noticias que llenen tu corazón de alegría.
Capricornio
12/21 – 01/19
Los asuntos económicos estarán en primera plana y podría surgir la posibilidad de realizar negocios. El aumento de tus ingresos dependerá en gran medida de tu inventiva y de las ideas que decidas poner en práctica. Las propuestas innovadoras serán las que ofrezcan mejores resultados.
Acuario
01/20 – 02/18
Respirarás un aire renovador y te sentirás libre para mostrarte tal como eres. Estarás rodeado de personas que comparten tus ideales y hacen aportes creativos. Será un momento para iniciar un nuevo proyecto y para avanzar hacia el futuro junto a quienes vibran en tu misma sintonía.
Piscis
02/19 – 03/20
Estás cerrando un ciclo lunar y esto crea un clima de mayor reflexión. Recuerda que el mejor amigo que puedes encontrar vive dentro de ti y que siempre puedes recurrir a él. Para superar asuntos del pasado, considera terapias alternativas que te ayuden a recuperar frescura interior.