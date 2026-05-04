El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 4 mayo de 2026
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de mayo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Se te abre una puerta para ti lejos, y no es casualidad: viene alineada con ese plan que vienes empujando con ganas. Cuando la vida te advierte así, decidirte y comprometerte es clave. Atrévete a cruzar el umbral, porque ese paso te hace crecer y te lleva a otro nivel.
Tauro
04/20 – 05/20
Hay algo que vienes arrastrando hace tiempo, y ahora sí te toca mirarlo de frente. Sin vueltas, con coraje. Ahí está la clave. Cuando lo reconozcas, empieza a resolverse. Y con paciencia, vas a sentir cómo algo adentro tuyo se depura y te devuelve una fuerza más auténtica.
Géminis
05/21 – 06/20
Te cuento algo lindo: el amor cambia de ritmo. Ya no es solo chispa o juego, ahora pide presencia real. Si hay entrega de ambos lados, lo que antes era una promesa empieza a definirse. Paso a paso, lo que parecía idea se vuelve proyecto compartido.
Cáncer
06/21 – 07/20
Escucha esto: tu día a día te está pidiendo constancia, no apuro. Pequeños hábitos, bien sostenidos, hacen la diferencia. Ordena tus tiempos, cuida tu energía, y verás cómo todo empieza a funcionar mejor. Hay una fuerza nueva marcando el paso para que puedas estar saludable, y se va a notar.
Leo
07/21 – 08/21
Hoy te encuentras pensando en algo más amplio: cómo sostener la felicidad más allá de lo pasajero. En ese recorrido aparece una guía clara, hecha de convicciones que orientan tu camino. Si afinas tu percepción, esta situación abre una puerta hacia un crecimiento personal constante y sincero.
Virgo
08/22 – 09/22
Podrías ocuparte de recursos compartidos con tu familia o realizar un trámite vinculado a una herencia o sucesión. Aunque sea una experiencia intensa, te permitirá afirmar tus raíces. Tu clan se vuelve sostén, aportando guía, confianza y protección para afrontar lo que surja.
Libra
09/23 – 10/22
Hoy tus palabras pesan más de lo que crees. Hay alguien escuchándote con atención, buscando algo real en lo que dices. Por eso, tan importante como hablar es saber recibir. Si se da ese ida y vuelta sincero, puede nacer un vínculo que valga la pena.
Escorpio
10/23 – 11/22
Escucha esto: el dinero está, pero pide cabeza fría. Es momento de mirar bien cómo entra y cómo sale. Ajusta, prioriza, se ordenado. Porque si lo haces bien, no solo te sostienes: empiezas a construir algo mucho más firme a largo plazo.
Sagitario
11/23 – 12/20
Con la Luna en tu signo, surge un impulso de crecer y asumir tu propio rumbo. En ese recorrido, lo que brindas a tus hijos también te enseña y te va moldeando. La experiencia y el autoconocimiento te dan firmeza, permitiendo que el corazón se exprese con sosiego.
Capricornio
12/21 – 01/19
Hoy la familia puede demandarte, pero también es tu sostén más firme. permítete apoyarte ahí y tomar un respiro reparador. El pasado empieza a aflojar su peso, dejando enseñanzas. Honrar lo vivido te conecta con una sabiduría interna que te acompaña en este cierre de ciclo.
Acuario
01/20 – 02/18
Eres un canal de sabiduría en tu grupo de amigos. Hay algo aprendido, que has vivido, y que puedes trasmitir a otros. Si te abren el espacio, compártelo con conciencia. No es momento de quedarte en lo superficial: lo que dices deja huella.
Piscis
02/19 – 03/20
Atención: estás más visible, y eso no es un detalle. Lo que proyectas genera impacto. Todo lo que construiste con dedicación te trajo hasta aquí, y ahora toca sostenerlo con coherencia. Casi sin notarlo, te vuelves referencia en tu ámbito público y profesional, marcando presencia con sabiduría.