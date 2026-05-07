El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 7 mayo de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 7 de mayo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Las exigencias laborales aumentan y podrías sentirte dividido entre lo personal y lo profesional. Evita sobrecargarte: la clave está en organizarte mejor. Lo que enfrentas hoy forma parte de algo a largo plazo. No es sacrificio, es aprender a sostener tu propósito sin agotarte.
Tauro
04/20 – 05/20
Vivirás una experiencia que te hará ver las cosas de otra manera. Es buen momento para avanzar paso a paso, aunque sea lento, y soltar lo que ya no suma. Al hacerlo, cerrarás ciclos. Cuando sueltas lo innecesario, la vida empieza a acomodarse sola.
Géminis
05/21 – 06/20
Se activan temas de dinero compartido, herencias o acuerdos. Evita que opiniones externas se filtren en decisiones muy personales. Tu impulso de transformación es profundo y certero. Hoy tu ambición te lleva a soltar lo que ya no te potencia y a moverte desde un lugar más íntimo.
Cáncer
06/21 – 07/20
Los vínculos de pareja adquieren importancia. Si estás en una relación, verás avances. Si estás solo, puede aparecer una propuesta seria. Sea cual sea tu situación, baja un poco las expectativas. Las relaciones crecen mejor cuando aceptas lo real sin exigir perfección.
Leo
07/21 – 08/21
Cuidarte es fundamental, pero sin caer en extremos. No te castigues con rutinas que, por rígidas, terminen alejándote de un bienestar genuino. Hoy es momento de escucharte y actuar en consecuencia. La salud real nace cuando te respetas, no cuando sigues exigencias externas.
Virgo
08/22 – 09/22
Hoy tienes la oportunidad de mejorar tu imagen y proyectar seguridad. Sabes que el reconocimiento se construye con constancia, pero también con autenticidad. No dejes que el miedo o la autocrítica limiten tu expresión. Muéstrate tal cual eres: firme, práctico y genuino.
Libra
09/23 – 10/22
Es tiempo de madurez afectiva. Tu familia pedirá gestos concretos de apoyo. Si te comprometes, consolidarás tus bases con firmeza. Hoy, lo externo puede esperar: tu energía está llamada a sostener, desde la raíz, tu mundo íntimo, el vínculo con tus padres y tu hogar.
Escorpio
10/23 – 11/22
Surgen nuevos intereses y se incrementa la necesidad de aprender. No todo debe tener una aplicación inmediata. A veces, el verdadero valor del conocimiento es formar la mente. Lo que hoy estudies dará solidez a tu pensamiento y te brindará una base firme para comunicarte mejor.
Sagitario
11/23 – 12/20
Los asuntos económicos toman protagonismo. El esfuerzo empieza a dar frutos concretos. Valora lo que logras, pero evita gastar por apariencia. Tu prosperidad no necesita mostrarse. Invierte en lo que te brinde seguridad real, no en lo que solo busca impresionar a los demás.
Capricornio
12/21 – 01/19
Llegó el momento de iniciar algo propio. Las condiciones son favorables, aunque también sentirás el peso de ciertos mandatos familiares. Hoy deberás elegir si sigues tu camino o repites viejos patrones. El compromiso contigo puede ayudarte a superar cualquier condicionamiento.
Acuario
01/20 – 02/18
El clima invita a la introspección. No te fuerces a conversaciones si lo que necesitas es silencio. Ordenar recuerdos, experiencias o temas pendientes puede hacerse mejor en soledad. Hoy, tu mejor compañía eres tú mismo. Volver a tu eje te dará firmeza para lo que viene.
Piscis
02/19 – 03/20
Te integrarás mejor a tu entorno cuando muestres quién eres, sin máscaras. No necesitas grandes recursos para proyectarte: el verdadero sostén vendrá del compromiso y de los vínculos genuinos. Hoy tu futuro se teje con quienes persisten y están en sintonía con tus aspiraciones.