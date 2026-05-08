El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 8 mayo de 2026
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 8 de mayo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
El trabajo y las responsabilidades crecen y te pedirán priorizar. Tal vez tengas que postergar intereses personales, pero es momentáneo. Evita reaccionar mal frente a superiores: autorregularte será clave. Más adelante habrá espacio para impulsar tus propios proyectos con mayor autonomía.
Tauro
04/20 – 05/20
Para avanzar, será necesario cambiar el enfoque. Insistir con el pasado solo desgasta y no aporta soluciones. Este es un momento para ordenar ideas, proyectar a futuro y abrirte a nuevas posibilidades. Mirar hacia adelante, con mayor objetividad, te permitirá además guiar a otros.
Géminis
05/21 – 06/20
Vas a necesitar resguardo para procesar lo que te pasa. No todo puede compartirse ni todos tienen la mirada adecuada para este momento. Es una fase más introspectiva: observar en profundidad, sin distracciones, te permitirá comprender mejor el origen de lo que estás atravesando.
Cáncer
06/21 – 07/20
El intercambio con otros será valioso si logras mantener una actitud receptiva. Ni imponerte ni ceder por completo: encontrar un punto medio hará la diferencia. Al bajar la intensidad, podrás llegar a acuerdos más justos con tu pareja o socios y consolidar el vínculo.
Leo
07/21 – 08/21
Será importante enfocarte en lo práctico, aunque al principio genere cierta resistencia. Si te organizas, notarás un aumento en tu productividad. Es un buen momento para cuidar el cuerpo: elige actividades suaves como yoga o ejercicios tranquilos, prestando especial atención a las articulaciones.
Virgo
08/22 – 09/22
En el amor, te conviene tomar cierta distancia de las pasiones y observar con serenidad qué sensaciones perduran. Los celos o impulsos reactivos pueden arruinar todo. Antes de actuar, date un margen para centrarte: así evitarás exponerte de una forma que luego pueda incomodarte.
Libra
09/23 – 10/22
La energía del día te lleva hacia el hogar y los espacios de resguardo. Vas a preferir la intimidad y el contacto con tus afectos cercanos. Si alguien intenta invadir tu espacio, sabrás marcar límites con firmeza, cuidando aquello que necesitas preservar.
Escorpio
10/23 – 11/22
Este es un momento para hacer una pausa y abrir el diálogo. Salir de tu caparazón te permitirá acceder a miradas más prácticas y soluciones que quizás no estabas contemplando. Escuchar a otros, especialmente desde su experiencia, puede ayudarte a anticiparte y prevenir errores.
Sagitario
11/23 – 12/20
Conviene que atiendas los asuntos económicos con los pies en la tierra. Evita excesos, gastos impulsivos o decisiones motivadas por la necesidad de mostrar. Actuar con prudencia será clave en este momento. Cuidar lo que tienes hoy te permitirá sostenerte con mayor tranquilidad más adelante.
Capricornio
12/21 – 01/19
La Luna sigue en tu signo y te invita a enfocarte en lo personal. Vas a necesitar espacio para ti y para tus propios asuntos. Evita que las demandas familiares absorban toda tu energía. Hoy es importante priorizarte y atender lo que verdaderamente te importa.
Acuario
01/20 – 02/18
Tomar distancia de entornos cargados será una buena decisión. Alejarte de lo ruidoso o tenso te ayudará a preservar tu energía. El silencio y cierta soledad pueden convertirse en aliados, favoreciendo un registro más sutil donde aparecen comprensiones valiosas sobre ti mismo.
Piscis
02/19 – 03/20
Tu atención se dirige hacia un proyecto que necesita compromiso. Evita que la ambición económica momentánea disperse tu energía o te desconecte del propósito. Apoyarte en otros será clave para avanzar. Con constancia podrás darle forma a eso que estás imaginando.