NYC transformará 2 corredores ciclistas clave en Brooklyn para hacerlos más seguros para familias y estudiantes

El alcalde de Zohran Mamdani anunció un ambicioso plan para transformar 2 de los corredores ciclistas más transitados de Brooklyn, una iniciativa que promete cambiar la movilidad de miles de residentes y estudiantes que utilizan diariamente las calles Bergen y Dean.

El proyecto, liderado por el Departamento de Transporte de la ciudad (DOT), contempla el rediseño de tramos de aproximadamente 10 millas que atraviesan varios vecindarios entre Ocean Hill y Cobble Hill. Las mejoras incluirán la implementación de “bike boulevards”, un modelo urbano enfocado en priorizar la seguridad de ciclistas y peatones mientras reduce la velocidad del tráfico vehicular.

Las autoridades detallaron que los trabajos abarcarán Bergen Street, en dirección oeste, y Dean Street, hacia el este, desde East New York Avenue hasta Court Street. Actualmente, ambas vías cuentan únicamente con carriles pintados para bicicletas, una infraestructura que grupos defensores de la movilidad consideran insuficiente ante el incremento de usuarios en los últimos años.

El anuncio se realizó durante una rodada organizada por familias participantes del Bergen Bike Bus, una caravana de padres e hijos que cada miércoles se desplaza en bicicleta rumbo a las escuelas ubicadas a lo largo de Bergen Street. La actividad coincidió con el Bike and Roll to School Day, una jornada que busca promover medios de transporte más sostenibles y seguros para menores de edad.

“Los bike boulevards ofrecen a las familias la tranquilidad que necesitan para comenzar el día de la mejor manera: disfrutando de un viaje seguro y sencillo hacia la escuela”, expresó Mamdani al presentar el plan, según se indica en el comunicado oficial. El alcalde agregó que las nuevas medidas permitirán que más niños se conviertan en ciclistas habituales desde temprana edad.

¿Qué cambiará en Bergen y Dean Streets?

Aunque el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial de planeación, el DOT ya comenzó el proceso de consulta pública mediante una plataforma digital donde residentes y usuarios podrán enviar comentarios y sugerencias.

De acuerdo con funcionarios municipales, las obras se ejecutarán en varias fases. El primer tramo será instalado el próximo año y posteriormente continuarán las siguientes etapas del corredor.

Entre las mejoras contempladas se encuentran ciclovías protegidas, ampliaciones de banquetas, cruces peatonales más seguros, camellones y otras medidas de “traffic calming”, diseñadas para disminuir la velocidad de los automóviles.

Los llamados bike boulevards han ganado popularidad en varias ciudades estadounidenses porque buscan crear rutas continuas y cómodas para bicicletas a lo largo de múltiples cuadras, facilitando los desplazamientos diarios sin depender completamente de automóviles.

Según datos del DOT, las ciclovías protegidas pueden reducir las muertes y lesiones graves en un 18.1% para todos los usuarios de la vía y hasta un 29.2% específicamente para peatones.

La administración municipal considera que este tipo de infraestructura resulta especialmente importante en Brooklyn, donde cada vez más familias utilizan bicicletas para transportar a sus hijos hacia las escuelas o realizar trayectos cotidianos.

El debate sobre tráfico y transporte público

Uno de los temas que más atención generó tras el anuncio fue el posible impacto sobre la ruta B65 de autobuses, que actualmente circula por ambas calles.

Funcionarios del DOT explicaron que el recorrido podría modificarse como parte del rediseño general que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) planea implementar próximamente en la red de autobuses de Brooklyn.

Aunque todavía no se han revelado diseños definitivos, residentes y comerciantes ya comenzaron a expresar opiniones divididas. Mientras grupos defensores de la seguridad vial celebran el proyecto, algunos conductores temen una reducción de carriles o mayores tiempos de traslado.

No obstante, la ciudad sostiene que las experiencias previas demuestran beneficios importantes tanto en seguridad como en calidad de vida. Nueva York ya implementó bike boulevards en corredores como Underhill Avenue en Brooklyn, 31st Avenue en Queens y Broadway en Manhattan.

El comisionado del DOT, Mike Flynn, aseguró que el objetivo principal es crear calles más seguras para personas de todas las edades.

“Las calles que son la envidia del mundo son seguras para personas de todas las edades y habilidades”, señaló Flynn. “Con el diseño adecuado, más estudiantes podrán sentirse seguros y motivados para ir en bicicleta a la escuela sin depender de grandes caravanas de padres para protegerlos”.

Organizaciones defensoras de ciclistas y peatones también recibieron positivamente la iniciativa. Transportation Alternatives, uno de los grupos más influyentes en temas de transporte urbano en la ciudad, aseguró que llevaba años impulsando este tipo de intervención en Bergen y Dean Streets.

Ben Furnas, director ejecutivo de la organización, afirmó que el inicio del proceso de participación pública representa un paso importante para mejorar la seguridad vial en Brooklyn.

“Durante años, nuestros activistas han luchado por un bike boulevard a lo largo de esta ruta crítica de este a oeste, y estamos emocionados de que finalmente haya entrado en la fase de planeación”, indicó.

Mientras continúan las consultas públicas y el diseño final de las obras, miles de residentes de Brooklyn observan con atención una transformación que podría redefinir la manera en que familias, estudiantes y trabajadores se desplazan diariamente por uno de los distritos más poblados de Nueva York.

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