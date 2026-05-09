El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 9 mayo de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 9 de mayo de 2026.

03/21 – 04/19

Hoy será un día para brindar apoyo a un amigo que atraviesa un momento de cambio importante. La entrega será clave para acompañarlo. Al implicarte genuinamente en lo que le sucede, también entrarás en contacto con aspectos tuyos que pedían atención.

04/20 – 05/20

Asumirás tus responsabilidades con mayor compromiso, especialmente en lo público o social. Será importante ampliar la mirada más allá de lo personal y reconocer el alcance de tus acciones. Bien orientada, tu influencia puede generar un impacto transformador en lo público.

05/21 – 06/20

Tu sentido de justicia se activa y te impulsa a involucrarte con más convicción en tus ideales. En ese camino, conectarás con personas lúcidas que ampliarán tu perspectiva. Una propuesta del exterior podría abrir una puerta significativa y marcar un nuevo rumbo en tu recorrido.

06/21 – 07/20

Es momento de dar lugar a deseos que venían creciendo en silencio. Una fuerza interna intensa te ayudará a atravesar situaciones complejas y a encontrar oportunidades donde antes veías conflictos. Este proceso, irá desde lo interno hacia afuera, impulsando un cambio profundo en ti.

07/21 – 08/21

Tu vínculo de pareja gana intensidad y puede atravesar momentos decisivos. Lejos de ser un obstáculo, estas situaciones invitan a revisar acuerdos y potenciar la unión desde un lugar auténtico. Si estás soltero, alguien despertará torbellinos, abriendo una nueva forma de relacionarte.

08/22 – 09/22

Es un buen momento para hacerte cargo de tu bienestar con mayor conciencia y compromiso. Elegir alimentos más sanos te ayudará a sentirte mejor. Sumar movimiento, especialmente actividades aeróbicas, favorecerá tu energía diaria y te permitirá sostener una rutina más vital y eficaz.

09/23 – 10/22

La energía disponible potencia tu expresión creativa y tu presencia personal. Hay algo en ti que se vuelve más atractivo y genera impacto en los demás. Podrías asumir un rol de liderazgo sin buscarlo. En el plano amoroso, las conexiones se vuelven más intensas y significativas.

10/23 – 11/22

Podrás conectar con tu historia familiar desde otro lugar, comprendiendo procesos que marcaron a quienes vinieron antes. Realizar una limpieza profunda en tu hogar puede ayudarte a dejar atrás cargas del pasado. En ese proceso, recuperarás recursos valiosos heredados de tus ancestros.

11/23 – 12/20

Tu mente estará aguda, con una capacidad notable para observar lo que otros pasan por alto. Podrás ir al fondo de las situaciones y conducir conversaciones. Si enfrentas una evaluación o instancia importante, sabrás manejarte, utilizando la información como herramienta de poder.

12/21 – 01/19

Pueden surgir gastos imprevistos, pero sabrás cómo reorganizarte sin perder recursos. Este escenario te impulsa a pensar en nuevas estrategias para mejorar tu economía. Comenzarás a poner en juego herramientas que te permitan tomar el control y moverte con ventaja en los negocios.

01/20 – 02/18

Tus instintos estarán afinados y tu determinación marcará el ritmo del día. Avanzarás con firmeza en lo que te propongas, generando impacto en tu entorno. Tu actitud, algo misteriosa, atraerá situaciones y personas magnéticas, reforzando tu proceso de transformación personal.

02/19 – 03/20

Se abre un espacio más sutil que favorece la conexión con lo intangible. Es un buen momento para explorar intereses ligados a la sanación espiritual. Si te entregas a esa percepción, podrás captar señales y canalizar esa energía hacia algo que también beneficie al colectivo.