Paz en la tumba de Luisa María Vichot

Luisa María Vichot (Roque), de 78 años, residente de North Bergen, Nueva Jersey, descansó en los brazos del Señor el 25 de abril de 2026, rodeada de su familia más cercana en la tranquilidad de su hogar.

Nacida en La Habana, Cuba, el 5 de septiembre de 1947, Luisa fue la hija mayor de cuatro hermanos, hija de Angélica y Luis Roque. Con tan solo 16 años conoció al amor de su vida, Eddy Vichot, en la ruta del autobús camino a la escuela, un encuentro que marcaría el resto de su vida. Se casaron en Cuba en 1964, y para 1966 ya había comenzado a crecer su familia con el nacimiento de su primera hija, Jacqueline, seguido por Danays en 1969. Luisa lo dio todo por sus hijas y por su familia, sin reservas y sin condiciones.

En 1970, después de años trabajando en el campo sembrando flores mientras esperaban la aprobación del gobierno cubano para salir del país, Luisa y Eddy reunieron a sus hijas, a sus padres, a su hermana y todo lo que podían cargar, y dejaron atrás el único hogar que habían conocido. Llegaron a Florida, donde les dieron $20 y un abrigo de invierno, y tuvieron que salir adelante en busca del “sueño americano.” Eddy había escuchado cosas buenas de Nueva Jersey, y hacia el norte se fueron. Se establecieron en North Bergen, compraron su casa y allí construyeron su vida, convirtiéndose en figuras queridas dentro de su comunidad. Fueron la primera familia hispanohablante en su cuadra, algo que llevaron con orgullo. Esa casa fue más que un hogar. Fue su refugio, el lugar donde crió a su familia, donde acogió a quien lo necesitara, donde se construyeron recuerdos de toda una vida, y donde permaneció hasta su último día.

Amante de la moda, la joyería, y todo de la belleza, Luisa encontró su lugar profesional en Sylvette’s, en Union City, donde trabajó durante 26 años hasta el cierre de la tienda. Fue la primera empleada bilingüe de la compañía, algo natural en una ciudad que se convirtió en una de las comunidades latinas más vibrantes de la costa este. Sentía un profundo orgullo por su trabajo, no solo en las ventas, sino en ayudar de verdad a las mujeres a encontrar ropa que las hiciera sentirse bien consigo mismas. Tras el cierre de Sylvette’s, hizo realidad un sueño de toda la vida al abrir su propia boutique, Intimates by Luisa, en la calle 42 y New York Avenue.

Fue un proyecto hecho con amor y una extensión de quién era ella. Cerró la tienda alrededor de 2016 para enfocarse en su salud y en su familia, pero ese sueño ya lo había cumplido.

En julio de 2019, a Luisa le diagnosticaron cáncer endometrial en etapa 4 y le dieron dos años de vida. Vivió casi siete más, algo que no sorprendió a quienes la conocían. Luchó en cada etapa del camino, con la fuerza que la caracterizaba y con el amor y sacrificio de quienes la acompañaron siempre. A lo largo de incontables tratamientos y momentos de incertidumbre, se aferró a dos metas: viajar a Italia y ver a su nieta Jordan obtener su doctorado. En 2023, durante un período de remisión, recorrió 15 ciudades en Italia en 14 días para celebrar sus 76 años. En 2025, estuvo en primera fila cuando Jordan cruzó el escenario y se convirtió en la Dra. Costa. Eran momentos que estaba decidida a vivir, y con la fuerza que Dios le dio, lo logró.

Luisa Vichot en una foto del álbum familiar. Crédito: Cortesía

Conocer a Luisa era ser querido por ella, incluso cuando ese cariño venía acompañado de una opinión fuerte o una verdad directa. Fue el pilar de su familia, la persona que se aseguraba de que todos estuvieran atendidos, cuidados y en orden. Trabajó duro toda su vida, se enorgullecía de salir adelante por sus propios medios, y esperaba lo mismo de quienes amaba. Las cosas se hacían a su manera, y quienes la conocían entendían que venía de un lugar de amor profundo. Tenía una agudeza única, un humor rápido, y una presencia imposible de olvidar.

Luisa deja a sus hijas, Jacqueline Koehler, 59, y Danays Vichot-Roque, 57; su nieta, Jordan Costa, 29, a quien siempre consideró como su tercera hija; y dos hermanos, Susana Gil, 74, y Luis Roque, 72. Le preceden en la muerte su padre, Luis (1921-1997); su amado esposo, Eddy (1942–2019); su madre, Angelica (1926–2021); y su hermana, Selva (1950–2023). Será profundamente extrañada por todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. Se realizará una ceremonia privada en su honor para familiares y amigos cercanos.

¡Que descanse en paz!