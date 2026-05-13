Cómo refinanciar en el mercado actual 

Según en qué etapa de su camino como propietario de vivienda se encuentre, refinanciar su hipoteca puede ser una buena estrategia para avanzar hacia sus metas financieras. En algunos casos, refinanciar puede ayudarle a ahorrar dinero con el tiempo o a liberar espacio en su presupuesto mensual si logra una tasa de interés más baja. Y, dependiendo del tipo de refinanciamiento que elija, también podría aprovechar el valor acumulado de su vivienda (equidad) para pagar deudas o cubrir un gasto importante.

Entender cuándo y por qué conviene refinanciar es el primer paso para sacarle el mayor provecho a esta opción. Además, existen distintos tipos de refinanciamiento, y uno puede ajustarse mejor a sus objetivos que otro.

Ennell Esperance, Home Lending Advisor en la ciudad de Nueva York, comparte a continuación lo esencial del proceso y cómo tomar decisiones informadas en el mercado actual.

¿Qué es el refinanciamiento?

El refinanciamiento consiste en reemplazar su hipoteca actual por una nueva, por lo general con una tasa y/o condiciones distintas. A menudo implica nuevos costos de cierre y, en algunos casos, puede ser con un prestamista diferente.

Entonces, ¿cuándo puede convenir refinanciar? Podrías considerar un refinanciamiento si busca:

Cambiar el plazo del préstamo o reducir el pago mensual

Obtener una tasa de interés mejor (más baja) para ahorrar en el pago mensual

Cambiar de una hipoteca de tasa ajustable a una de tasa fija

Cambiar el tipo de préstamo para eliminar el costo del seguro hipotecario

Acceder a la equidad de su vivienda para mejoras del hogar, comprar otra propiedad o consolidar deudas

¿Cómo funciona el refinanciamiento?

Al igual que cuando obtuvo su hipoteca original, el proceso incluye una revisión de su situación financiera para determinar si califica. Por ejemplo, el prestamista podría revisar:

Puntaje e historial crediticio: Los requisitos varían según el prestamista y el tipo de préstamo; como referencia, 620 suele ser un mínimo general para hipotecas convencionales. También se evalúa el uso responsable del crédito, como un buen historial de pagos.

Los requisitos varían según el prestamista y el tipo de préstamo; como referencia, 620 suele ser un mínimo general para hipotecas convencionales. También se evalúa el uso responsable del crédito, como un buen historial de pagos. Relación deuda-ingreso ( DTI ): Mide cuánta deuda tiene en comparación con sus ingresos. Para calcularlo, sume sus pagos mensuales de deudas y divídalos entre su ingreso bruto mensual; luego multiplique por 100 para obtener el porcentaje. Un DTI bajo suele indicar que podrá manejar mejor los pagos.

Mide cuánta deuda tiene en comparación con sus ingresos. Para calcularlo, sume sus pagos mensuales de deudas y divídalos entre su ingreso bruto mensual; luego multiplique por 100 para obtener el porcentaje. Un DTI bajo suele indicar que podrá manejar mejor los pagos. Valor de la propiedad y equidad: Con el tiempo, muchas personas acumulan equidad, y además el mercado puede aumentar el valor de la propiedad. Al refinanciar, el saldo actual del préstamo y el valor de mercado ayudan a calcular la relación préstamo-valor (LTV). Por lo general, es más fácil calificar con un LTV más bajo.

¿Qué opciones de refinanciamiento existen y cómo elegir la mejor?

Estos son algunos tipos de refinanciamiento comunes:

Refinanciamiento de tasa y plazo (rate-and-term refinance): Sustituye su préstamo por otro con una tasa diferente, un plazo diferente o ambos. El objetivo es mejorar las condiciones para su situación actual, manteniendo el saldo principal similar.

Sustituye su préstamo por otro con una tasa diferente, un plazo diferente o ambos. El objetivo es mejorar las condiciones para su situación actual, manteniendo el saldo principal similar. Refinanciamiento con retiro de efectivo ( cash-out refinance ): Reemplaza su hipoteca por un préstamo mayor a lo que debe actualmente, utilizando la equidad acumulada para recibir efectivo. Puede ser útil para gastos grandes, como renovaciones o consolidación de deudas.

Reemplaza su hipoteca por un préstamo mayor a lo que debe actualmente, utilizando la equidad acumulada para recibir efectivo. Puede ser útil para gastos grandes, como renovaciones o consolidación de deudas. Refinanciamiento sin costos de cierre (no closing cost refinance): Permite refinanciar sin pagar ciertos costos por adelantado. En lugar de eso, el prestamista puede cobrar una tasa un poco más alta o incluir esos costos dentro del monto total del préstamo.

Tener claras sus metas y necesidades financieras le ayudará a decidir cuál opción le conviene más.

En resumen

Refinanciar puede ser una decisión financiera inteligente para muchas personas. Puede ayudarle a ahorrar a largo plazo y, si lo necesita, también existen opciones para obtener efectivo usando la equidad de su vivienda. Un profesional hipotecario o asesor de préstamos para vivienda puede ayudarle a evaluar si refinanciar tiene sentido en su caso y a seguir el camino correcto hacia sus metas financieras.

Para más información, visite chase.com/afford.

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