El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 14 mayo de 2026
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 14 de mayo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Saturno y la Luna te acercan a una instancia concreta: dar forma a lo que venías proyectando. Se abre una etapa donde elegir con criterio será clave. Tu experiencia empieza a notarse y otros buscarán tu guía. Asumir responsabilidades te afirmará y te dará una presencia más firme.
Tauro
04/20 – 05/20
Hay cierres que no admiten demora. Este es uno de ellos. Algunas pasiones o apegos ya cumplieron su ciclo y sostenerlos solo desgasta. Permítete un momento de retiro para ver con claridad qué soltar. Al hacerlo, vas a sentir alivio y recuperar energía para lo que sí vale la pena.
Géminis
05/21 – 06/20
La vida social se activa y te encuentra rodeado de personas con quienes compartir ideas y proyectos. Será clave alinear objetivos y sostener una postura bien definida dentro del grupo. Tu determinación marcará el ritmo, ordenará dinámicas y permitirá avanzar con enfoque hacia metas conjuntas.
Cáncer
06/21 – 07/20
Se viene una etapa de reconocimiento en lo profesional. Tu capacidad para organizar, dirigir y sostener procesos será muy valorada. Si buscas nuevas oportunidades, destaca tu recorrido y experiencia de trabajo: ahí está tu fortaleza. Podrás posicionarte, y obtener resultados que eleven tu perfil.
Leo
07/21 – 08/21
Una figura con experiencia aparece como guía en un momento clave. Su mirada puede ayudarte a ampliar horizontes, incluso hacia lo internacional o nuevos territorios. Con constancia y criterio, vas a poder crecer y proyectarte más lejos, apoyándote en una visión más madura.
Virgo
08/22 – 09/22
Atraviesas un tramo decisivo que exige tomar una resolución sin rodeos. Lo que hoy implica esfuerzo o renuncia será la llave para soltar cargas y recuperar margen de acción. También pueden activarse temas compartidos, trámites o asuntos económicos que requieren orden y constancia.
Libra
09/23 – 10/22
Los vínculos toman una dirección bien definida. Si una relación viene desgastada, es probable que llegue a su punto final; si hay intención de construir, el compromiso se consolida. Si estás soltero, no será por falta de una propuesta, sino porque elegirás con mayor criterio y firmeza.
Escorpio
10/23 – 11/22
Es momento de ordenar tu rutina laboral y optimizar el uso de tu tiempo. Definir prioridades será clave para dejar de dispersarte en lo secundario. Si asumes el control de tus tareas, vas a notar una mejora concreta en tu rendimiento y en la calidad de tus resultados.
Sagitario
11/23 – 12/20
El corazón te pide mayor seriedad y valentía. Las circunstancias te invitan a dejar atrás inhibiciones para centrarte en lo que sientes de verdad. Un romance que parecía pasajero puede cobrar otro peso si decides involucrarte. Si tienes hijos, vas a estar más presente y comprometido.
Capricornio
12/21 – 01/19
Se activa con fuerza el plano familiar y te toca asumir un rol más firme. Tendrás la oportunidad de ordenar dinámicas y tomar decisiones que fortalezcan a los tuyos. Podrías evaluar bases más estables, como armar un espacio de trabajo en casa o avanzar en la adquisición de una propiedad.
Acuario
01/20 – 02/18
A través del estudio y la información vas a encontrar el sostén que estás necesitando. Es un momento ideal para revisar ideas y darles mayor consistencia. Podrías inclinarte por una formación, ya sea profesional o por interés personal, que te permita aplicar lo aprendido de manera práctica.
Piscis
02/19 – 03/20
Se activa tu visión a largo plazo en temas económicos. Puedes abrirte a nuevas formas de ingreso y mejorar de manera sostenida tu poder adquisitivo. Cada paso cuenta: estás sentando bases concretas para una mayor autonomía y una relación más consciente con tus recursos.