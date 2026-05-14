Nuevo programa enviará pagos automáticos de $1,200 a jóvenes en Nueva York

Nueva York lanzó un programa que dará pagos mensuales a jóvenes que no tienen una vivienda estable, con el objetivo de ayudarlos a salir adelante económicamente.

La iniciativa, llamada ‘Cash with Care’, cuenta con $1.5 millones aprobados dentro del presupuesto 2026 del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York.

El programa beneficia actualmente a 60 jóvenes de entre 18 y 24 años que viven en refugios para personas sin hogar o instalaciones similares.

Cada participante recibe $1,200 mensuales durante nueve meses consecutivos, además de un cheque único de $5,000 que puede utilizarse en cualquier momento durante los primeros nueve meses del programa, el cual tiene una duración total de un año.

El objetivo es ayudar a jóvenes sin vivienda estable

Además del apoyo económico sin restricciones, los participantes también reciben orientación sobre beneficios sociales y otros servicios de acompañamiento para ayudarlos a avanzar hacia una vida más estable.

Adrienne Adams, presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, aseguró que este tipo de iniciativas buscan abrir nuevas oportunidades para jóvenes en situación vulnerable.

“Cuando invertimos en los jóvenes, estamos invirtiendo en el futuro de toda nuestra ciudad”, dijo Adams en un comunicado.

“Los programas de ingresos garantizados son efectivos para abrir nuevos caminos hacia la autosuficiencia y la estabilidad”, añadió.

También añadió: “Al apoyar a jóvenes que enfrentan inseguridad de vivienda con recursos y financiamiento, estamos dando un paso importante para promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los neoyorquinos”.

“Todos merecemos la oportunidad de vivir con dignidad y seguridad”, concluyó.

Cómo funciona el programa

El proyecto es una colaboración entre el Concejo Municipal y Covenant House New York, organización que trabaja con jóvenes sin hogar.

Mientras el programa avanza, Covenant House recopila y analiza datos para medir los resultados de la iniciativa.

Entre los aspectos que evalúan están:

–cuántos participantes logran conseguir vivienda permanente

–mejoras en seguridad alimentaria

–reducción o eliminación de deudas

–avances hacia estabilidad financiera a largo plazo

Cada vez hay más programas similares en EE.UU.

El programa ‘Cash with Care’ surgió un año después de otra iniciativa de ingresos garantizados en Nueva York enfocada en mujeres embarazadas en situación de calle, creada para mejorar la salud materna y reducir la pobreza infantil.

Los programas de ingresos garantizados –que entregan dinero en efectivo sin condiciones específicas a grupos vulnerables– se han expandido rápidamente en Estados Unidos.

De acuerdo con el Maine Center on Economic Policy, hasta enero de 2025 existían más de 160 iniciativas de este tipo en 33 estados y Washington D.C.

Diversas investigaciones han señalado que estos programas pueden ayudar a mejorar la estabilidad financiera, la salud mental, la confianza personal e incluso aumentar las posibilidades de empleo de tiempo completo.

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