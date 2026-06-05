Cómo Una Familia Del Bronx Mantiene Vivo Su Negocio De 90 Años

05.08.2026

Al entrar a Borgatti’s en East 187th Street estará entrando a una tienda que ha estado presente desde 1935. La empresa utiliza muchas de las mismas recetas que la cofundadora María Borgatti trajo de Bolonia, manteniendo la misma dedicación a la pasta hecha a mano que definió el negocio hace nueve décadas.

Lo que hace que Borgatti’s sea notable es que el negocio ha estado presente durante cuatro generaciones, y cada generación ha decidió seguir adelante, cuando tantas empresas familiares no sobreviven más allá de una sola transición. En todo el país, los nuevos datos de Chase muestran que el 40 % de los propietarios de pequeñas empresas esperan jubilarse en la próxima década, pero solo el 8 % está listo para actuar en la sucesión, lo que subraya una brecha crítica entre la intención y la ejecución. En la ciudad de Nueva York, donde aproximadamente una de cada seis empresas lleva operando más de 20 años, una clara planificación de sucesión desempeña un papel clave en lo que sucede después.

Ahora, en su cuarta generación, Borgatti’s es la prueba de que la longevidad en los negocios requiere una planificación deliberada y decisiones intencionales sobre el futuro.

Desde Lo Hecho A Mano Hasta lo Mayorista: Cómo Evolucionó Borgatti

Cuando Mario Borgatti heredó el negocio de sus padres, Lindo y María, tuvo que definir el futuro de la empresa. Podría proteger lo que existía o construir lo que vendría a continuación. Eligió ambas. Asistió a la tienda casi todos los días de su vida, incluso a los 90 años, porque comprendió que la administración significaba más que nostalgia. Significó crear condiciones específicas para la continuidad, por eso estructuró el negocio con acciones heredadas, haciendo que la sucesión fuera explícita en lugar de dejarla al azar.

Chris padre tomó esa base y continuó evolucionando el negocio. A lo largo de los años, la familia introdujo pastas especiales, variedades de espinacas, tomates y zanahorias, a la vez que protegía los ravioles que los hicieron famosos. Joan ayudó a poner en línea el negocio de envíos de Borgatti’s hace más de una década y Elizabeth lidera proyectos creativos, de marketing y redes sociales. Hoy en día, las familias de todas partes comen pasta Borgatti’s, que sigue viniendo de las mismas recetas hechas a mano y conservando sus altos estándares.

“Empecé a trabajar aquí con mi padre a los 18 años y aprendí sobre este negocio, esta familia y cómo hacer ravioles, que ha sido un elemento básico de este vecindario durante muchos años”, dijo Chris padre. “Mi padre era gran parte de este vecindario y aprendí mucho de él”.

Ahora Chris hijo está aprendiendo el oficio directamente de su padre, del mismo modo que Chris padre aprendió de Mario. Esta transferencia intencional de conocimientos se produce en el trabajo diario, no en una sala de conferencias, y eso es lo que mantiene a la empresa en marcha.

Qué Se Necesita Para Avanzar

La diferencia entre estos números importa. Es la diferencia entre esperanza y estrategia. El 70 % de los propietarios de pequeñas empresas de la ciudad de Nueva York afirman que preservar su papel en la comunidad es una prioridad principal, haciendo que la planificación de sucesiones sea más que propiedad — se trata de proteger lo que estas empresas significan para los vecindarios a los que sirven.

Los Borgatti cerraron la brecha entre saber y hacer a través de decisiones deliberadas. Construyeron una comunicación abierta. Establecieron funciones claras. Implementaron acciones heredadas que hicieron que la sucesión fuera tangible. Durante casi cuatro décadas, también han trabajado con Chase para apoyar su crecimiento, y esa relación es importante a medida que Chris hijo asume más responsabilidad dentro del negocio.

“Hemos ayudado a nuestros padres a hacer crecer este negocio con envíos en línea, redes sociales y venta al por mayor. Estamos intentando llevarlo desde el Bronx a todos los vecindarios del país”, dijo Chris hijo, “Chase lo hace muy fácil porque todo está en un solo lugar. Me facilita aprender a dirigir un negocio cuando todo está en un solo lugar en mi portátil en lugar de en cajas que se remontan a 1935”.

Areeize Bonner, Banquera Comercial dedicada de Borgatti’s con Chase Business Banking, agrega “Borgatti es un excelente ejemplo de cómo una empresa multigeneracional puede modernizarse mientras preserva su identidad. Nos comprometemos a apoyar todas las necesidades bancarias de Christopher, a garantizar que fluyan y estén bien organizadas, para que juntos podamos mantener el impulso, ya sea que eso signifique aumentar las ventas en línea, expandir la venta mayorista o planificar el futuro”.

Planificación Para Que El Legado Permanezca

La historia de Borgatti’s revela algo importante sobre la sucesión. No se trata de pasar la antorcha o esperar que las cosas salgan bien. Se trata de crear las condiciones claras. Mario lo entendió. Chris padre lo entiende. El negocio sobrevive porque tomaron decisiones, no deseos, y tuvieron conversaciones desafiantes sobre lo que importa.

Chase for Business puede ayudar a guiar ese trabajo. Visite chase.com/NationalTreasures o hable con un asesor de Chase Business para obtener más información sobre los recursos de planificación de sucesión y cómo desarrollar condiciones claras que una empresa necesita para prosperar a través de generaciones.

Este artículo es solo para fines informativos/educativos: Las opiniones expresadas en este artículo pueden diferir de la política o posición oficial de (o aprobación por) JPMorgan Chase & Co. o sus afiliados. Las opiniones y estrategias descritas pueden no ser adecuadas para todos y no pretenden ser consejos/recomendaciones específicos para ninguna persona o negocio. El material no pretende proporcionar asesoramiento legal, fiscal o financiero ni indicar la disponibilidad o idoneidad de ningún producto o servicio de JPMorgan Chase Bank, N.A. Debe considerar cuidadosamente sus necesidades y objetivos antes de tomar cualquier decisión, y consultar al/a los profesional(es) adecuados. Las perspectivas y el rendimiento pasado no son garantías de resultados futuros. JPMorgan Chase & Co. y sus afiliados no son responsables ni proporcionan ni avalan productos, servicios u otro contenido de terceros.

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