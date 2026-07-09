Del plan a la transformación: cómo enfrentar la vivienda asequible en la ciudad de Nueva York

Desarrolladores con propósito y JPMorganChase ayudan a que los vecindarios—y sus residentes— prosperen.

Patrocinado por JPMorganChase

Encontrar un lugar accesible para vivir sigue siendo un desafío para muchas personas, ya que la escasez de vivienda persiste en todo Estados Unidos. El aumento de los precios de las casas y las altas tasas de interés han vuelto la compra de vivienda inalcanzable para una gran parte de la población. Y, a medida que sube la demanda de alquiler, también crece el número de inquilinos que enfrentan problemas de asequibilidad. El informe The State of the Nation’s Housing (El estado de la vivienda en la nación), del Centro Conjunto de Estudios sobre la Vivienda de la Universidad de Harvard, señala que la carga de costos para los inquilinos alcanzó otro máximo histórico en 2023. De forma similar, el JPMorganChase Institute reporta que la asequibilidad del alquiler está disminuyendo, lo que obliga a las personas a destinar una mayor parte de su ingreso neto a los gastos de vivienda.

La necesidad de vivienda asequible está creciendo en todo el país, y la ciudad de Nueva York no es la excepción.

Renovar a gran escala una comunidad de Brooklyn

En Canarsie, Bay View Houses es el tipo de lugar donde generaciones de vecinos han construido su vida. JPMorganChase ayuda a financiar la rehabilitación integral de este desarrollo de vivienda asequible de 1,608 unidades. El objetivo no es solo reparar edificios: es mejorar la vida cotidiana.

Las mejoras previstas incluyen áreas comunes más luminosas y acogedoras; vestíbulos y accesos renovados; mayor seguridad; Wi‑Fi gratuito; mejoras de accesibilidad bajo la ADA; modernización de ascensores; y arreglos básicos —pero importantes— como la reparación de aceras y cercas. Las familias también se beneficiarán de espacios comunitarios y al aire libre ampliados, incluyendo cinco áreas de juegos y mejoras en instalaciones comunitarias, junto con servicios sociales para los inquilinos.

Como parte del programa PACT de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), el equipo socio de Bay View PACT incluye a RDC Development —una empresa conjunta entre MDG Design & Construction y Wavecrest Management— e Infinite Horizons. “La rehabilitación de Bay View Houses es mucho más que construcción; se trata de fortalecer la comunidad local de Canarsie. Estamos creando espacios seguros, modernos y acogedores que apoyarán a las familias durante años”, dijo Matthew Rooney, CEO de MDG Design & Construction y principal de RDC Development. “Nada de este progreso sería posible sin el apoyo y la alianza de la Asociación de Inquilinos y de cada residente de Bay View Houses”.

Fortaleciendo la vivienda pública del Bronx

Edenwald Houses, en el vecindario de Baychester, Bronx, figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Es la comunidad de vivienda pública más grande del Bronx y funciona como una pequeña ciudad: decenas de edificios, miles de residentes y una dinámica diaria que depende de una infraestructura compartida que funcione y de servicios confiables.

JPMorganChase brindó apoyo para ayudar a rehabilitar 2,030 unidades en 42 edificios, además de mejoras en servicios públicos, áreas comunes e instalaciones comunitarias. Para los residentes, este trabajo es más que construcción: se trata de recuperar confiabilidad y, al mismo tiempo, respetar a la comunidad y la historia del complejo, con hogares más seguros, mejor mantenidos y pensados para servir a las familias durante muchos años. El proyecto forma parte del programa NYCHA PACT y refleja un esfuerzo sostenido por mantener fuerte y estable una pieza clave de la oferta de vivienda asequible del Bronx.

“El profundo compromiso de nuestra firma con construir y preservar vivienda asequible se fortalece aún más gracias a alianzas sólidas en todos los niveles, incluidos financiadores como JPMorganChase”, dijo Rick Gropper, principal de Camber Property Group. “En Edenwald Houses, pudimos rehabilitar y revitalizar por completo más de 2,000 hogares con el apoyo del gran equipo de JPMorganChase. Agradecemos esta alianza e invitamos a los desarrolladores que buscan un banco que realmente crea en el poder del impacto comunitario a sumarse con nosotros”.

Modernizar hogares en el corazón de Harlem

En Central Harlem, Jackie Robinson Houses se enfoca en algo que muchas personas desean para sus vecindarios: que los residentes de toda la vida puedan quedarse, mientras los hogares se actualizan a estándares modernos. JPMorganChase respaldó la remodelación de 1,052 unidades de vivienda pública de NYCHA en 10 edificios.

Las renovaciones llegan a aspectos que definen la comodidad de todos los días: nuevos interiores en las unidades, mejoras en áreas comunes y accesibilidad, y mejoras de eficiencia energética. También incluyen trabajos mayores “detrás de las paredes”, como el reemplazo completo de plomería y la actualización total de los sistemas eléctricos. Y no se trata de retoques: el alcance contempla renovaciones completas de cocinas y baños, mejoras de ventilación y optimización/electrificación de la calefacción —cambios que ayudan a que los edificios se sientan más saludables y confiables para quienes los llaman hogar.

“Nuestra alianza con JPMorganChase hace posible elevar de verdad la calidad de vida diaria de los residentes”, dijo Melissa Bindra, principal de Vaya Development, socio desarrollador de Jackie Robinson Houses. “Su compromiso garantiza que estos hogares asequibles sigan sirviendo a las familias y a las personas mayores de Harlem con los estándares que merecen, por generaciones”.

“Nos enorgullece el impacto de gran alcance que estos proyectos están teniendo y trabajar con estos desarrolladores para fortalecer nuestras comunidades y ampliar la oferta de hogares asequibles y de alta calidad en toda la ciudad de Nueva York”, dijo Sharmi Sobhan, directora de Banca de Desarrollo Comunitario de J.P. Morgan para la región Este. “Cada unidad de vivienda adicional cuenta, y aumentar la cantidad de viviendas asequibles es fundamental”.

Un compromiso más amplio con el futuro de la ciudad de Nueva York

Si bien estos proyectos son fundamentales, la vitalidad de una comunidad depende de mucho más. En la ciudad de Nueva York, la firma brinda servicios bancarios a casi 4 millones de clientes y trabaja con distintos sectores para ampliar las oportunidades económicas. En los últimos cinco años, JPMorganChase ha invertido más de $130 millones en organizaciones locales sin fines de lucro, ha apoyado a 480,000 clientes de pequeñas empresas y ha ofrecido educación sobre salud financiera a miles de residentes, ampliando el acceso a servicios bancarios, recursos de bienestar financiero, compra de vivienda y otras herramientas para la creación de patrimonio.

“Mientras trabajamos con actores locales para ampliar las opciones de vivienda, la meta de JPMorganChase es crear oportunidades económicas inclusivas para todos”, dijo Robert Rodriguez, gerente de mercado de banca comercial y presidente del equipo de liderazgo de JPMorganChase para el mercado de la ciudad de Nueva York. “Cuando nuestras comunidades prosperan, todos prosperamos”.

Conozca más sobre vivienda asequible y desarrollo comunitario en jpmorgan.com/commercial-real-estate.

También puede leer más sobre lo que sucede en la ciudad de Nueva York en https://www.jpmorganchase.com/communities/new-york.