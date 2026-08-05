Tu hogar es una inversión: Cómo crear riqueza generacional

Preguntas y respuestas con una gerente de préstamos hipotecarios Jacqueline Plaza

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Para la mayoría de los estadounidenses, ser propietario de una vivienda se ha considerado durante mucho tiempo una piedra angular para construir y preservar la riqueza generacional. La compra de una casa a menudo simboliza más que solo asegurar un lugar donde vivir: la vivienda en propiedad puede ayudar a dar estabilidad a las familias, respaldar la estabilidad financiera a largo plazo e impulsar el crecimiento económico local.

Si actualmente eres propietario de una vivienda o si ser propietario es uno de tus objetivos financieros, es importante entender cómo tu hogar puede ser un pilar fundamental para ayudarte a construir y mantener riqueza generacional. Una casa puede ser un activo que se revaloriza con el tiempo a medida que acumulas patrimonio, lo que puede servir como un recurso financiero para ti y tu familia durante décadas.

Jacqueline Plaza, gerente de préstamos hipotecarios en La ciudad de Nueva York, comparte más sobre la conexión entre ser propietario de una vivienda y construir riqueza generacional, y cómo puedes asegurarte de que tu hogar se convierta, o siga siendo, tu activo financiero más importante.

P: ¿Cómo puede una vivienda crear riqueza generacional?

R: Ser propietario de una vivienda tiene varias ventajas, muchas de las cuales contribuyen a la creación de riqueza. Tener una casa en propiedad puede ser más económico que alquilar a largo plazo si tienes una hipoteca con tasas competitivas; sin embargo, es importante tener en cuenta otros gastos del hogar, como el seguro y los impuestos, al considerar los costos. Además, como eres dueño/a de la vivienda, puedes acumular y aprovechar tu patrimonio para gastos futuros o para obtener ganancias cuando se venda la casa.

Otra forma de pensar en la vivienda en propiedad dentro de tu situación financiera es que puede influir en tu patrimonio neto total. Cuando realizas pagos mensuales, poco a poco vas siendo dueño de una mayor parte de tu vivienda, y esta puede convertirse en un activo. En cambio, si alquilas, tus costos mensuales de vivienda son simplemente un gasto por un lugar donde vivir y no eres propietario de nada cuando te mudas. En resumen, ser propietario de una vivienda puede ayudarte a hacer crecer tu dinero con el tiempo.

P: Explica qué es el patrimonio de la vivienda y cómo funciona acumularlo.

R: La definición técnica del patrimonio de la vivienda es la diferencia entre el valor justo de mercado de tu vivienda y cuánto aún debes de tu hipoteca. En esencia, es la parte del valor de tu vivienda que realmente te pertenece. Se compone de lo que ya has pagado, más cualquier aumento en el valor de la vivienda. Por lo tanto, si el valor de tu vivienda sube, también sube tu patrimonio, y viceversa. El patrimonio aumenta a medida que pagas tu hipoteca y, como mencioné antes, a medida que aumenta el valor de mercado de tu vivienda.

P: ¿Cómo puede ser beneficioso esto desde el punto de vista financiero?

R: Hay varias formas. Puedes pedir prestado contra el patrimoniode tu vivienda solicitando un préstamo y usando la propiedad como garantía. Hay distintas maneras de hacerlo, por ejemplo, mediante un préstamo con garantía hipotecaria, una línea de crédito con garantía hipotecaria o un refinanciamiento con retiro de efectivo.Puedes usar esos fondos para cubrir otros gastos, como deuda de tarjeta de crédito con intereses altos, hacer mejoras en el hogar, invertir en otra vivienda o afrontar una emergencia. Los préstamos con garantía hipotecaria también suelen tener condiciones más favorables que las tarjetas de crédito u otros préstamos personales, lo que potencialmente podría ahorrarte dinero a largo plazo.

P: ¿Qué pasa si vendes tu casa?

R: Cuanto más patrimonio tengas, mayor podría ser la ganancia al vender tu vivienda en el futuro. Por ejemplo, si has pagado por completo tu hipoteca antes de vender, podrías quedarte con todas las ganancias potenciales. Si no has pagado tu hipoteca por completo, cualquier ganancia se usará para saldar lo que debes y tú conservarás los fondos restantes. Cuanto más patrimonio tengas, mayor podría ser tu ganancia.

P: ¿Qué otros beneficios tiene ser propietario de una vivienda?

R: La vivienda en propiedad ofrece la posibilidad de acceder a deducciones fiscales. Los intereses que pagas de tu hipoteca, las primas de seguro, los impuestos sobre la propiedad e incluso mejoras de eficiencia energética podrían ofrecer una oportunidad de deducciones de impuestos. Puedes consultar con tu asesor fiscal si quieres entender cómo la compra de una vivienda puede afectar tus impuestos.

No hay lugar como el hogar

La vivienda en propiedad ha sido durante mucho tiempo una herramienta poderosa para construir riqueza generacional en comunidades de todo Estados Unidos, y puede ayudarte a asegurar un futuro financiero sólido para ti y tu familia. Tu hogar es más que el lugar donde descansas: puede ser tu mayor activo financiero.

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