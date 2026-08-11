El amor divide a tres hermanos y une a cuatro protagonistas en “Tierra de Amor y Coraje”

En “Tierra de Amor y Coraje”, el amor no llega para poner las cosas fáciles. Clara Barrios regresa a Arizona y termina convirtiéndose, casi sin proponérselo, en el punto de encuentro y de conflicto entre Juan, Jerónimo y Lalo Coraje, tres hermanos muy distintos que terminan enamorándose de la misma mujer.

Detrás de esa historia están Sofía Castro, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio, quienes durante un encuentro con medios en Tucson, Arizona, hablaron de sus personajes, de la química que construyeron y de lo que los llevó a querer formar parte de la producción de José Alberto “El Güero” Castro.

Para Brandon Peniche, la premisa fue suficiente para decir que sí. “Son tres hermanos tipo western, que tienen un rancho, que no se va a grabar en México, se enamoran de la misma mujer”, recordó. “Fue de: ‘Sí, voy, ya está’”.

Emmanuel Palomares también quedó atrapado por la historia, pero reconoce que la confianza en el equipo pesó mucho en su decisión. “’El Güero’ es alguien a quien yo admiro mucho como profesional”, dijo. “Saber que estábamos siendo invitados a un proyecto de este equipo de producción me hace sentir en confianza”.

Palomares interpreta a Juan, el mayor de los hermanos y quien carga con la responsabilidad de proteger el rancho familiar. Peniche da vida a Jerónimo, más coqueto, pragmático y aventurero, mientras que Osorio encarna a Lalo, el menor, un joven sensible que todavía busca su lugar.

Sofía Castro, por su parte, interpreta a Clara, una mujer decidida que vuelve a Arizona para asumir responsabilidades familiares y termina sacudiendo la vida de los tres.

“Yo quería estar y quería hacer casting para Clara porque me gustaba mucho la trama de que tres hermanos pelearan por el corazón de la misma mujer”, contó.

El personaje también tiene un significado especial para la actriz porque representa su primer protagónico en una telenovela. “Creo que es el resultado de muchos años de trabajo, de muchos años de preparación, de estar ahí dándole al sueño, a la carrera, a los castings”, afirmó. “Muy feliz de que mi primer protagónico en una telenovela haya sido Clara”.

Crédito: Cortesía

Para Emilio Osorio, llegar a Lalo también significó superar varios intentos previos. Había hecho casting para otras producciones de Castro sin conseguir un personaje hasta que recibió una llamada diferente.

“Me dijeron: ‘Nada más que ahora es para uno de los protagonistas’”, recordó entre risas. La noticia lo tomó por sorpresa y aumentó los nervios. “Había hecho casting para ‘el Güero’ varias veces antes y no había quedado hasta ahora”.

Y aunque la ficción eventualmente tendrá que resolver con quién se queda Clara, los actores ya tienen sus favoritos.

“Mira, yo sí diría que con Juan Coraje”, aseguró Palomares.

Peniche, por su parte, apuesta por Jerónimo, a quien describe como el más aventurero de los tres. “Sería con el que te vas de viaje, el que te dice: ‘¿Y si nos vamos a vivir acá y seguimos trabajando desde aquí?’”, explicó. “Sería cero tradicional, aventurero, pero serio”.

Osorio tampoco duda. “Con Lalo. Sí, claro”, respondió. Para él, su personaje representa “la constante sinceridad” en la vida de Clara.

Más allá de esa competencia romántica, los cuatro coinciden en que la historia tiene una raíz familiar. Castro destaca que Clara observa con cierta añoranza el vínculo entre los hermanos porque ella solo tiene a su padre.

“El amor es la base de todo y el coraje también”, reflexionó. “Hay que tener mucho coraje para amar profundamente”.

Palomares lleva esa idea hacia otro terreno, el de las raíces. “Todos venimos de algún lugar”, señaló. “Ellos son del rancho, ellos son de aquí y van a defender eso pase lo que pase”.

Peniche lo resume de manera todavía más directa: “El valor familiar es lo más importante, es lo verdadero, es lo primero y lo último”.

Entre rivalidades, deseo y lealtades que serán puestas a prueba, Tierra de Amor y Coraje convierte así a sus cuatro protagonistas en piezas de una misma pregunta: ¿cuánto puede resistir una familia cuando el amor también empieza a dividirla?

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