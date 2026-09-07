Alerta alimentaria: retiran guanciale importado en Nueva York y otros 7 estados por riesgo de listeria

Por riesgo de contaminación con listeria, se retiran del mercado más de 1,500 libras de cerdo importado por dos empresas, una de Nueva York y otra de Miami. Se trata de cuatro tipos de productos que fueron distribuidos en ocho estados de los Estados Unidos, incluidos Nueva York y Nueva Jersey.

La alerta alimentaria fue emitida el 6 de septiembre por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) y detalla en el reporte que las empresas Prime Line Distributors, Inc., de Fort Lauderdale, Florida, y Ferrarini USA, Inc., de Hoboken, Nueva Jersey, retiran del mercado aproximadamente 1,513 libras de productos de cerdo importados listos para el consumo (RTE) por riesgo de Listeria monocytogenes (Lm).

El FSIS detectó el problema durante las pruebas rutinarias de reinspección de importación. Una de las muestras del producto dio positivo para Listeria monocytogenes (Lm).

Lo que se sabe del retiro

Empaques y etiquetas de guanciale curado incluidos en la alerta del FSIS por Listeria Crédito: FSIS | Cortesía

El reporte revela que se trata de productos importados de papada de cerdo curada en seco (“guanciale”), listos para el consumo. Es clave para los consumidores saber que llevan el número de establecimiento “IT 1937 L CE” dentro del sello de inspección italiano o impreso en la etiqueta del envase. Todos fueron elaborados en Est. 1937L Bome SRL en Italia el 21 de mayo de 2026 e importados a los EE. UU. en varias fechas dentro de julio de 2026.

Prime Line Distributors, Inc.

Los productos de cerdo de Prime Line Distributors se distribuyeron a establecimientos de restauración y venta al por menor en Florida. A continuación, la descripción de los mismos:

1.Cajas de cartón (distintos pesos): Incluyen dos piezas de “PRIME LINE DISTRIBUTORS, INC. GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY” envasadas al vacío individualmente.

Lote: LOT: 263311US

Fecha de caducidad: BEST IF USED BY DATE: 05.16.27

2.Piezas individuales: Guanciale Pork Jowl (producto italiano) envasado al vacío en diferentes pesos. Lleva una etiqueta adicional con la leyenda “DOK GUANCIALE”.

Lote: LOT: 263311US

Fecha de caducidad: BEST IF USED BY: 05.16.27

Ferrarini USA, Inc.

Por su parte, Ferrarini USA distribuyó los productos a distribuidores y establecimientos en California, Florida, Idaho, Illinois, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Texas. Se insta a los consumidores a verificar la siguiente información:

3.Cajas de cartón (distintos pesos): Incluyen dos piezas de “GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY” envasadas al vacío individualmente.

Lote: LOT: 263311US

Fecha de caducidad: BEST IF USED BY DATE: 05.16.27

4.Presentación individual: “FERRARINI GUANCIALE DRY-CURED PORK JOWL” envasado al vacío en varios pesos.

Lote: LOT: 263311US

Fecha de caducidad: BEST IF USED BY DATE: 05.16.27

¿Qué hacer si compró el producto?

Aunque hasta la fecha no se han confirmado casos de enfermedad relacionados con el consumo de estos productos, la recomendación de rigor es revisar el producto y, en caso de que coincida con los retirados del mercado, evite su consumo. Deben desecharse o devolverse al lugar de compra.

En caso de haber consumido el producto y presentar algún síntoma, debe consultar con un profesional de la salud.

¿Qué es la listeria y cuáles son los riesgos?

La listeria es un microorganismo que causa una infección llamada listeriosis. Esta es una infección grave que afecta principalmente a adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados, mujeres embarazadas y sus recién nacidos.

Entre los síntomas más frecuentes destacan fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, a veces precedidas de diarrea u otros síntomas gastrointestinales.

Los riesgos se elevan cuando se trata de embarazo, ya que la infección puede causar abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro o una infección potencialmente mortal en el recién nacido.

El FSIS advierte que la listeria “puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. La listeriosis se trata con antibióticos”.

Hay que prestar especial atención a los síntomas, ya que las personas de mayor riesgo pueden confundir los síntomas de la listeria con los de un cuadro gripal, incluso hasta dos meses después de haber ingerido alimentos contaminados.

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