FDA ordena el retiro de más de 20 variedades de ensaladas en Nueva York por riesgo de listeria

Más de 20 variedades de ensaladas listas para consumir estilo delicatessen, quesos y un postre producidos por Made Fresh Salads Inc. (empresa con sede en Nueva York) están siendo retirados del mercado por riesgo de Listeria monocytogenes, según un reporte emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

El retiro voluntario se produce luego de un muestreo ambiental realizado por la FDA y la propia empresa, donde se detectó una posible contaminación con la bacteria.

Los productos afectados fueron distribuidos a tiendas minoristas y distribuidores en las zonas de Brooklyn, Queens, Bronx y la ciudad de Nueva York.

Las ensaladas tienen una presentación de envases de plástico blanco de 5 lb y 30 lb bajo las etiquetas Made Fresh Salads o Northside Label, así como en bandejas de aluminio de tamaño reducido. Las fechas de caducidad impresas en la parte inferior de la etiqueta van del 3 al 18 de septiembre de 2026.

Las autoridades sanitarias no descartan que los productos “hayan sido reempaquetados por establecimientos minoristas locales en envases tipo charcutería u otros recipientes para venta directa al consumidor, por lo que el empaquetado final y la codificación pueden variar según el lugar de compra”.

¿Cuáles son los productos retirados del mercado?

Proteínas, mariscos y aves

Ensalada de cangrejo (2,2 kg) y Delicia de mariscos (2,2 kg)

Mariscos con limón de lujo (5 lb)

Ensalada de camarones (2,2 kg) y pastelitos de cangrejo (12 unidades)

Atún con cebolleta (5 lb) y atún mediterráneo (2,2 kg / 5 lb)

Ensalada de huevo (2,2 kg)

Granos, legumbres y semillas

Ensalada de frijoles negros y maíz (2,2 kg)

Ensalada de garbanzos (2,2 kg) y garbanzos con pepino (5 lb)

3 tipos de frijoles picantes (5 lb)

Ensalada de quinoa (2,2 kg), quinoa mexicana (5 lb) y quinoa roja con corazones de palma (5 lb)

Col rizada con garbanzos y quinoa (5 lb)

Col rizada con edamame y quinoa (5 lb)

Farro con arándanos (5 lb)

Pastas culinarias

Pasta Penne (5 lb) y Pasta Suprema (5 lb)

Pasta de espinacas y queso feta (5 lb)

Pesto de pajarita (2,2 kg)

Rigatoni con arándanos y queso feta (2,2 kg)

Fideos de sésamo (5 lb)

Ensalada de tortellini (2,2 kg), tortellini al pesto (5 lb) y tortellini balsámico (5 lb)

Pasta rotini con camarones (5 lb)

Cuscús mediterráneo (5 lb) y orzo mediterráneo (5 lb)

Vegetales, hortalizas y tradicionales

Caponata de berenjena (5 lb) y bruschetta (5 lb)

Zanahorias y pasas (5 lb)

Ensalada de col latina (2,2 kg) y ensalada de col (30 lb)

Ensalada crujiente de verduras (2,2 kg)

Ensalada de champiñones (2,2 kg) y pimientos asados (2,2 kg)

Ensalada de patatas (30 lb) y croquetas de patata (12 unidades)

Ensalada de macarrones (30 lb)

Postres y complementos

Pudín de chocolate (3 kg) y pudín de vainilla (6 lb)

Variedades de queso crema y cremas de tofu (marcas “Made Fresh Salads” y “Northside Label”)

Perfil salado y hierbas: Ajo y hierbas, tocino y cebollín, cebollino (5 lb y 30 lb), jalapeño, jalapeño y queso cheddar, aceitunas y pimientos, salmón ahumado y queso crema vegetal.

Ajo y hierbas, tocino y cebollín, cebollino (5 lb y 30 lb), jalapeño, jalapeño y queso cheddar, aceitunas y pimientos, salmón ahumado y queso crema vegetal. Perfil Dulce: Manzana y canela, arándanos, chispas de chocolate, fresas y nueces (o nueces con pasas).

Manzana y canela, arándanos, chispas de chocolate, fresas y nueces (o nueces con pasas). Básicos y alternativas: Queso crema batido (5 lb y 30 lb), crema de tofu tradicional (2,25 kg) y crema de tofu con verduras (5 lb).

¿Qué es la Listeria monocytogenes y cuáles son sus riesgos?

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede estar presente en el agua y en alimentos. Una vez que ingresa al organismo, puede causar infecciones severas, en especial en grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas, ancianos o personas con el sistema inmunitario debilitado.

Los síntomas de la infección por listeria incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedad vinculados a este retiro, la recomendación es evitar el consumo del alimento retirado del mercado, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para un reembolso completo.

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