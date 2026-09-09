Alexis Mac Allister marca un golazo en triunfo del Liverpool ante el Atlético de Madrid en Champions League

El Liverpool completó un firme ejercicio de resiliencia en su feudo para superar 2-1 al Atlético de Madrid en el arranque de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27.

El conjunto dirigido por Andoni Iraola supo rehacerse del tanto inicial de su ‘bestia negra’, Marcos Llorente, para terminar sumando sus primeros tres puntos continentales de la temporada.

La velada comenzó con tintes de pesadilla para los aficionados ‘Reds’ cuando en el minuto 17, Marcos Llorente aprovechó un pase en profundidad de Julián Álvarez para batir a Alisson Becker y firmar su quinto gol vital en Anfield.

El impacto del gol despertó la reacción de los locales, que empezaron a asediar el área defendida por Jan Oblak. La insistencia tuvo premio a cinco minutos del descanso, cuando el uruguayo Ronald Araújo habilitó dentro del área a Dominik Szoboszlai para que el húngaro mandara el balón al fondo de la red marcando el 1-1.

Apenas iniciada la segunda mitad, el dominio de los de Iraola se tradujo en el gol de la victoria. En el minuto 50, tras un rechace en el balcón del área y la asistencia de Alexander Isak, el argentino Alexis Mac Allister sacó un zurdazo imparable pegado al poste izquierdo para consumar la remontada.

La nota negativa para los locales fue la retirada por lesión del extremo francés Bradley Barcola a la hora de juego. Pese a los intentos del equipo de Diego Pablo Simeone por reengancharse al encuentro en el tramo final con los ingresos de Ademola Lookman y Jonathan David, la zaga británica sostuvo la ventaja para sellar un estreno triunfal que deja al Atlético iniciando con el pie izquierdo el camino hacia el ‘top 8’ europeo.

Sigue leyendo:

·El Barcelona de Flick sigue imbatible y se estrena en Champions League con un 5-1 al Feyenoord

·Federación de Bélgica retira apoyo a Gianni Infantino por el caso Folarin Balogun

·Balón de Oro 2026: Todos los nominados al premio y sus respectivas categorías