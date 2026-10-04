Flávio Bolsonaro vence a Lula en Brasil, pero habrá segunda vuelta

El senador Flávio Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y superó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque ninguno alcanzó la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

Con el 98,36 % del escrutinio, Flávio obtuvo el 47,31 % de los votos, frente al 44,83 % de Lula, una diferencia de 2,48 puntos porcentuales. El resultado dejó fuera de la contienda a los otros candidatos y convirtió al senador en el primero en la carrera hacia el balotaje.

Flávio, de 45 años, se mantuvo por delante durante buena parte del recuento y llegó a acercarse a una victoria en primera vuelta. Sin embargo, el avance de los votos procedentes del noreste brasileño, tradicional bastión electoral de la izquierda, redujo progresivamente su ventaja.

El senador consiguió más de 55,5 millones de votos, alrededor de tres millones más que Lula y aproximadamente dos millones más que los que obtuvo su padre, Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2022.

Los otros aspirantes quedaron muy lejos de los dos primeros: Augusto Cury obtuvo el 2,90 %, Renan Santos el 2,26 %, Ronaldo Caiado el 2,20 % y Romeu Zema el 0,28 %.

Lula llega al balotaje con menos votos que en 2022

Para Lula, el resultado representa un retroceso respecto a la primera vuelta de las elecciones de 2022, cuando obtuvo el 48,4 % de los votos y alrededor de 57,2 millones de papeletas.

El presidente, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo y afrontará ahora una contienda directa contra el hijo mayor de su principal rival político de los últimos años.

Durante la campaña, Lula defendió los resultados de su Gobierno, entre ellos el crecimiento económico, la reducción del desempleo y el aumento de los salarios. También anunció medidas para incrementar en 15 % el principal programa de ayuda social y propuso prohibir las apuestas deportivas y los casinos en línea.

Sin embargo, el aumento del costo de vida y el endeudamiento de los hogares se mantuvieron entre las principales preocupaciones de los electores.

Flávio capitaliza el avance del bolsonarismo

La candidatura de Flávio fue impulsada por su padre, Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser condenado a 27 años de prisión por su participación en una trama golpista relacionada con la derrota electoral de 2022, según la Corte Suprema.

El senador del Partido Liberal (PL) centró su campaña en propuestas de endurecimiento contra el crimen organizado y en una reducción del gasto público y de los impuestos.

Su ventaja en la primera vuelta confirma el crecimiento que había mostrado en las últimas semanas de campaña, aunque las principales encuestadoras no habían anticipado una victoria clara sobre Lula en esta etapa. Los sondeos previos apuntaban a una segunda vuelta muy disputada entre ambos candidatos.