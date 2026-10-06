Las mejores ofertas de ‘Amazon Prime Big Deal Days’

¡ Prime Big Deal Days ya está oficialmente aquí! Hoy, los miembros de Prime pueden aprovechar millones de ofertas en más de 35 categorías, incluyendo una amplia selección de esenciales para el otoño, belleza, moda, tecnología y productos imprescindibles para el hogar y la cocina.

Las Ofertas del Día de Hoy estarán disponibles tres veces al día (12 a. m., 8 a. m. y 1 p. m. PT / 3 a. m., 11 a. m. y 4 p. m. ET), hasta agotar existencias. Las primeras dos rondas del Día 1 ya están disponibles y se están agotando rápidamente.

El Diario NY

La nueva edición de Prime Big Deal Days se celebrará durante 48 horas, este 6 y 7 de octubre. Entre las novedades de esta edición se incluyen lanzamientos recientes de marcas como First Aid Beauty y FAO Schwarz. También habrá descuentos de hasta 40% en determinadas marcas y ofertas puntuales que podrían alcanzar 50% o más.

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Además de las ofertas, Amazon permite a los usuarios configurar alertas de precios y descuentos mediante Alexa y consultar hasta 365 días de historial de precios de un producto.

También habrá promociones para libros, pequeños negocios y productos de supermercado, con descuentos que en algunos casos llegarán hasta 70%.

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