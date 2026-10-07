Silvana Montenegro comparte claves para el crecimiento profesional y analiza el impacto de las comunidades hispanas y latinas 

Desde sus inicios como practicante en São Paulo hasta convertirse en una ejecutiva en la Ciudad de Nueva York, Silvana Montenegro —Directora Global de la Oficina de Hispanos y Latinos de JPMorganChase— ha construido una carrera de casi 29 años con perseverancia y propósito. En una entrevista con Silvana, la ejecutiva nos comparte cómo navegar giros profesionales, consejos para obtener cambios de carrera exitosos y las oportunidades que existen para el talento hispano y latino.

¿Cómo ha navegado los cambios de rumbo en su carrera y qué debería considerar alguien al reinventarse?

Al inicio de mi carrera, sabía que la resiliencia sería esencial para mi éxito. Crecer en un país con tanta desigualdad me enseñó a valorar profundamente las oportunidades. Presenciar el trabajo comunitario de mi abuela y ver a mi padre construir su negocio fueron experiencias que me marcaron y que aún influyen en mis valores personales y profesionales. A lo largo de estos 29 años de carrera en la compañía, he tenido la oportunidad de reinventarme más de una vez. Cada rol ha sido un nuevo comienzo para crecer, aprender y contribuir de una manera diferente.

Por ejemplo:

La consistencia genera confianza. Desempeñarse con excelencia y coherencia y liderar conforme a los valores empresariales es algo que pesa a través del tiempo.

Desempeñarse con excelencia y coherencia y liderar conforme a los valores empresariales es algo que pesa a través del tiempo. El crecimiento profesional y salir de tu zona de confort van de la mano. Aceptar oportunidades que exijan, incluso cuando no nos sintamos listo(as), y confiar en nuestra capacidad de aprender mientras buscamos y aprendemos sobre distintos puntos de vista.

Aceptar oportunidades que exijan, incluso cuando no nos sintamos listo(as), y confiar en nuestra capacidad de aprender mientras buscamos y aprendemos sobre distintos puntos de vista. Aprender de lo que no sale bien. Reconocer errores, escuchar la retroalimentación y buscar en mejorar. Algunas de las lecciones más valiosas provienen de las experiencias menos positivas.

Con casi tres décadas en JPMorganChase, ¿cuáles son los factores clave detrás de un cambio de carrera exitoso?

Los cambios exitosos empiezan con claridad: reconocer intereses, apoyarse en valores y usar ambos como un filtro para tomar decisiones. También significa ser honesto(a) sobre nuestras fortalezas, metas y lo que nos motiva. Esa claridad tiene que ir de la mano con acción:

Mantener la curiosidad y hambre por el aprendizaje. La flexibilidad y adaptabilidad son claves para el crecimiento.

La flexibilidad y adaptabilidad son claves para el crecimiento. Construir relaciones desde temprano. Establecer relaciones profesionales con mentores y personas que puedan ayudar y orientar.

Establecer relaciones profesionales con mentores y personas que puedan ayudar y orientar. Ser paciente y visible. A veces toma tiempo, pero también requiere trabajar duro y hablar de nuestros propios logros.

¿Qué barreras considera importantes para el avance profesional de la fuerza laboral hispana?

Culturalmente, a muchos latinos se les enseña a trabajar duro y mantener la cabeza baja. Yo diría que hacer lo contrario ayuda: ser ambicioso(a), prepararse y alzar la voz. Esa visibilidad importa cuando se abren oportunidades. También se trata de comunidad—y de apoyarse en aliados. El círculo profesional no debería limitarse a personas de nuestra propia comunidad, personas fuera de estos pueden ayudar a abrir puertas.

El camino hacia el acceso y el avance continúa?y debería basarse en los hechos sobre quiénes somos como comunidad. Según la organización Latino Donor Collaborative, los latinos aportan más de $4.4 billones al año en producción económica y se proyecta que representen casi el 28% de la población de Estados Unidos para 2060, y el 94% de los latinos de 18 años y menores han nacido en Estados Unidos. Eso significa que la próxima generación de líderes incluirá a jóvenes profesionales latinos?y el apoyo que brindemos hoy, jugará un papel importante en el futuro de nuestra comunidad.

¿Qué sigue para usted en este rol y qué consejos le daría a alguien listo(a) para un cambio?

En este rol, estoy enfocada en ampliar oportunidades, fortalecer la comunidad y crear caminos para que los hispanos, latinos y todas las comunidades prosperen ya que cuando nuestra comunidad crece, los beneficios se extienden a todos. Mi consejo es simple: tener claridad, ser visible y prepararse. Hay que nombrar aquello que deseamos, pedirlo directamente y construir relaciones que nos impulsen. No hay que pedir permiso para crecer; solo levantar la mano, tomar riesgos inteligentes y apostar por nosotros mismos.

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