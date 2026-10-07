Trump mantiene su respaldo a Paxton en Texas pese a los audios críticos del candidato

El presidente Donald Trump defendió este miércoles su respaldo al republicano Ken Paxton en la carrera al Senado por Texas, pese a que el candidato enfrenta una desventaja en las encuestas frente al demócrata James Talarico y a nuevas grabaciones en las que cuestiona factores que están afectando su campaña.

“No tengo ningún arrepentimiento en absoluto”, respondió Trump a periodistas en la Oficina Oval al ser preguntado por su apoyo a Paxton. El mandatario aseguró que el fiscal general de Texas sería un “gran senador” si gana las elecciones.

Las declaraciones se produjeron horas antes de que Trump viajara a San Antonio para participar junto a Paxton en un mitin, en lo que supone su cuarta visita a Texas en menos de dos meses para respaldar la candidatura republicana.

Paxton atribuye sus dificultades a la guerra y los precios

El respaldo de Trump llega después de que un nuevo audio filtrado mostrara a Paxton reconociendo ante donantes que su campaña atraviesa dificultades y atribuyendo parte de sus problemas a la guerra con Irán y al aumento del precio de los combustibles.

“Es la guerra, son los precios de la gasolina, es el diésel”, se escucha decir al candidato en una reunión privada, según el audio obtenido y publicado por Axios. Paxton también afirmó que el costo de vida es “por mucho” su mayor problema y reconoció que su campaña está teniendo dificultades con sus cifras.

El republicano señaló además que algunos factores de una elección federal están fuera de su control. Su campaña restó importancia a las declaraciones y sostuvo que los altos precios de la gasolina y el diésel son una preocupación evidente para los texanos.

El episodio constituye la más reciente de varias grabaciones privadas de Paxton que han trascendido durante la campaña. En otra conversación divulgada la semana pasada, el republicano afirmó que la convención de su partido celebrada en Dallas en septiembre había perjudicado sus números en las encuestas.

Una carrera que ha ganado competitividad

Paxton se enfrenta a James Talarico, representante estatal demócrata, en una contienda que ha atraído una creciente atención nacional por la posibilidad de que los demócratas compitan por un escaño en un estado que no elige a un senador demócrata desde 1988.

El promedio de RealClearPolling sitúa actualmente a Talarico 3,1 puntos por encima de Paxton, según las mediciones recopiladas por el agregador.

La competencia ha llevado a Trump a intensificar su presencia en Texas. Durante la convención republicana celebrada en Dallas en septiembre, el presidente prometió regresar al estado para ayudar a Paxton y destacó la importancia nacional de la contienda.

Trump también ha utilizado su estructura política para respaldar al candidato. MAGA Inc. ha destinado recursos publicitarios a la campaña de Paxton, mientras otros grupos vinculados al presidente han intervenido en la contienda.

Texas, en el centro de la batalla por el Senado

La carrera entre Paxton y Talarico se desarrolla en un escenario nacional complicado para los republicanos. Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre determinarán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

La guerra con Irán, el aumento de los precios de la energía y las preocupaciones sobre el costo de vida se han convertido en asuntos centrales de la campaña. Las políticas económicas de la Administración Trump y la actuación de los agentes de ICE también figuran entre los temas que pueden influir en el comportamiento de los votantes.

Para los republicanos, conservar Texas resulta especialmente relevante por tratarse de uno de sus principales bastiones electorales. Una victoria demócrata en la carrera al Senado supondría la pérdida de un escaño que el partido ha mantenido durante décadas y tendría repercusiones en la lucha nacional por el control de la cámara.