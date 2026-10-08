Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 8 al 14 de octubre

Nicolás y Los Fumadores en el Atrium

La agrupación bogotana Nicolás y Los Fumadores hará su debut en Estados Unidos como parte del Festival of Firsts de Lincoln Center, una serie dedicada a nuevas propuestas artísticas, colaboraciones y presentaciones de estreno. El cuarteto de rock alternativo, conocido por su presencia en la escena independiente colombiana, se presentará este viernes 9 de octubre, a las 7:30 pm, en el David Rubenstein Atrium de Lincoln Center (1887 Broadway). La banda combina influencias del post-punk y del rock colombiano y argentino, con letras introspectivas que abordan la vida en Bogotá y experiencias universales como el paso a la adultez. Gratis. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Cortesía Lincoln Center

Chef José Andrés se junta a Marvel

El chef José Andrés y el escritor de Marvel Steve Orlando participarán en una firma especial por el lanzamiento de “Meals to Astonish: Avengers #1”, este viernes 9 de octubre, de 2:30 a 4 pm, en Mercado Little Spain, en Hudson Yards. Estarán disponibles para la venta 50 ejemplares antes de su lanzamiento oficial, además de una edición limitada de “Spider-Man: Meals to Astonish #1”. La actividad es gratuita y abierta al público. Del 6 al 11 de octubre también habrá postres inspirados en Spider-Man, Hulk y Wolverine en Que Sweet Kiosk. Más información: https://www.littlespain.com.

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Cachirula & Loojan en Brooklyn

El dúo de reguetón mexa Cachirula & Loojan se embarca en su gira Sexolandia US Tour, su primera gira por Estados Unidos con más de 12 fechas en ciudades principales, llevando su sonido underground y el universo de Sexolandia a audiencias de todo el país. La gira se presentará en Nueva York este viernes 9 de octubre en The Brooklyn Monarch (23 Meadow St, Brooklyn, NY 11206). A la vanguardia del movimiento de reguetón mexa, Cachirula & Loojan representan a una nueva generación de artistas que redefinen el reguetón mexicano y expanden su alcance más allá de México. A través de su proyecto Sexolandia, el dúo ha construido un mundo creativo distinto, arraigado en los sonidos y la cultura underground que continúan dando forma al movimiento. A las 8:00 pm. Boletos: https://www.thebrooklynmonarch.com.

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Patinaje y arte en Rockefeller Center

La temporada navideña comienza en Nueva York con la apertura de The Rink at Rockefeller Center, este sábado 10 de octubre, una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad que este año celebra su 90 aniversario. Los primeros patinadores saldrán al hielo a las 9:00 am., dando inicio a una nueva temporada de patinaje frente al icónico Rockefeller Center Christmas Tree. La pista permanecerá abierta diariamente. La jornada continuará este sábado en Center Plaza con una sesión de pintura en vivo a cargo del artista Kenny Scharf, quien presentará Scary and the Dancers!, una nueva instalación de arte público inspirada en sus característicos personajes coloridos y de estética caricaturesca. La pieza estará protagonizada por una escultura inflable de 34 pies de altura y permanecerá en exhibición hasta el 1 de noviembre. La propuesta también incluye Art Sundae, un taller gratuito de arte para niños dirigido por Scharf y presentado junto con Art Production Fund, todos los sábados de octubre. Más información y boletos están disponibles en: RockefellerCenter.com.

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Don Omar trae su “The Last King World Tour”

Don Omar arrancó su “The Last King World Tour” y este fin de semana es turno del área tri-estatal, donde el reguetonero dará dos shows consecutivos: sábado 10 de octubre en el Barclays Center, y domingo 11 de octubre en el Prudential Center. La producción recorre más de dos décadas de trayectoria y celebra las canciones que han marcado generaciones y consolidado el legado del artista boricua dentro de la música urbana. La puesta en escena incorpora además tecnología Unreal Engine, utilizada en producciones como The Mandalorian, para elevar la experiencia visual del espectáculo. A las 8:00 pm. Para boletos, visite: www.ticketmaster.

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The Buena Vista Orchestra en el Town Hall

La Buena Vista Orchestra, considerada uno de los conjuntos de repertorio de música cubana más destacados del mundo, llegará a Nueva York este sábado 10 de octubre para presentarse en The Town Hall (123 West 43rd Street). La agrupación reúne a músicos con trayectorias vinculadas a proyectos y figuras como Buena Vista Social Club, Afro-Cuban All Stars, Celia Cruz, Omara Portuondo, Chucho Valdés, Willie Colón, Cachao López y Oscar D’León. Más que recrear la música cubana desde la nostalgia, la orquesta busca mantenerla como una tradición viva, incorporando la experiencia de distintas generaciones de músicos. El concierto coincide con el lanzamiento de su más reciente producción, “Ayer, Hoy, Mañana”. A las 8:00 pm. Boletos e información: https://www.thetownhall.org.

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Plim Plim en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts ( 250 Bedford Park Boulevard West) presenta “PLIM PLIM ¡EN VIVO!”, un espectáculo familiar especialmente creado para niños en edad preescolar. La presentación combina música, historias, juegos, humor y participación del público con mensajes sobre valores positivos, hábitos saludables, actividad física, trabajo en equipo y desarrollo socioemocional. El espectáculo, protagonizado por los personajes de la popular franquicia argentina, tendrá dos funciones este domingo 11 de octubre, a la 1 pm y 3 pm. Para boletos, llamar al 718-960-8835, de lunes a viernes, de 10 am a 5 pm, o en la página: https://www.lehmancenter.org.

Foto: Lehman Center

Sushi-Con regresa a Nueva York

Sushi-Con 2026, considerado el mayor festival de sushi para consumidores en Estados Unidos, regresa por tercer año consecutivo a Nueva York. El evento se realizará este domingo 11 de octubre en Pier 36 (299 South Street, Manhattan). Esta edición contará con un espacio ampliado, más de 60 expositores nacionales e internacionales, restaurantes especializados y dos demostraciones de corte de atún. Se espera la asistencia de más de 3,000 personas, que podrán disfrutar de una celebración dedicada a la gastronomía japonesa y su influencia en la cultura culinaria internacional. Más información y boletos:https://sushicon.com.

Foto: Cortesía

Colores de otoño sobre el Hudson

NY Waterway regresa este otoño con sus recorridos “Shades of Autumn”, una opción para disfrutar en familia del cambio de colores a lo largo del río Hudson desde el agua. Los paseos de fin de semana comienzan este sábado 10 de octubre y continúan hasta el 1 de noviembre, con salidas desde las terminales de Midtown/West 39th Street y Port Imperial/Weehawken. Los pasajeros pueden contemplar el paisaje mientras un guía comparte información sobre lugares históricos y leyendas locales. A bordo también se ofrecen bebidas y alimentos, entre ellos sidra caliente, café, té, cócteles, donas, sándwiches y wraps. Más información y boletos: https://www.nywaterway.com.

Cortesía NY Waterway

El Xoloitzcuintle en el AKC Museum of the Dog

El Xoloitzcuintle, el antiguo perro mexicano sin pelo que durante más de 3,000 años fue considerado guía de las almas hacia su último viaje, es protagonista de una nueva exposición en Nueva York. “Xoloitzcuintle” presenta obras de arte inspiradas en esta emblemática raza, desde pinturas y grabados hasta figuras de cerámica y piezas de alfarería histórica de reconocidos artistas mexicanos. Como parte de la exhibición, el museo instalará su tradicional ofrenda de Día de Muertos, donde los visitantes podrán conocer esta celebración y recordar a los perros que han cruzado el “puente del arcoíris”. La exposición está abierta al público y podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027 en el AKC Museum of the Dog (101 Park Avenue). Más información: https://museumofthedog.org/xoloitzcuintle.

Foto: Miriam Salas, 2024.

Off- Broadway: SLAM FRANK

¿Qué ocurriría si una compañía de teatro progresista decidiera cuestionar incluso la historia de Ana Frank? Esa provocadora premisa da vida a “SLAM FRANK”, un musical satírico que transforma el relato de la joven judía en una producción de hip-hop afro-latino, interseccional, multiétnica y de género queer. La obra, que ha generado conversación entre críticos y espectadores, propone una mirada deliberadamente irreverente sobre la memoria, la identidad y la corrección política. El elenco incluye a Olivia Bernábe como Anita (Ana), Alex Lewis como Peter y Austen Horne como Edith, entre otros. Las funciones son de miércoles a lunes a las 7 pm, con presentaciones sábados y domingos a las 2 pm, en el Orpheum Theatre (126 2nd Avenue). Boletos: https://www.slamfrankmusical.com.