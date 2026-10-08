EL Award 2026: Ricardo Cardona

Ricardo Cardona tenía dos caminos: ser cocinero, estar metido en la cocina y no hacer otra cosa, o tomar en serio la carrera de gastronomía, que implicaba más disciplina y mantenerse a la vanguardia día a día.

Él tenía 19 años y una buena razón para buscar un mejor puesto y salario. Se había casado y ya tenía un hijo. Desde los 14 años, cuando llegó de El Salvador huyendo de la guerra civil, trabajaba en un restaurante.

Su primer trabajo como chef fue en un reconocido hotel, y la manera en la que aprendió de cocina fue leyendo los libros que tenían los cocineros.

“Yo los traducía”, dijo. “Y así empecé a poner en práctica la gastronomía en serio”.

Cardona nunca pisó una escuela culinaria; sin embargo, en su trayectoria recorrió todos los puestos de la cocina, desde lavaplatos hasta chef. Ahora, en la etapa más reciente de su exitosa carrera, es Chef Ejecutivo y Consultor del Cardona Hospitality Group, una empresa que ayuda a restaurantes, grupos de hostelería y empresas de catering a mejorar la rentabilidad, optimizar las operaciones y elevar la experiencia del cliente, desde que nace el concepto hasta que se ejecuta.

El chef se especializa en cocina estadounidense, francesa y latinoamericana. Sobre esta última, él fue uno de los primeros en fusionarla con la europea. Cuando comenzó su carrera, no era popular la comida de los países de habla hispana en Estados Unidos.

En 2006, Cardona ganó el prestigioso premio de la fundación James Beard, y ha sido chef invitado de la escuela de cocina Le Cordon Bleu y de Cipriani, un grupo internacional de restaurantes, bares y hoteles de lujo.

Actualmente, el chef está escribiendo su biografía, en donde cuenta, entre otros temas, sobre su vida como inmigrante que durante 20 años no tuvo su estatus migratorio en regla, y también cómo el nacimiento de su hijo lo impulsó a buscar mejores oportunidades.

Ama viajar, por supuesto comer, y no piensa retirarse de la cocina nunca. Cada vez que aprende algo, para él es un éxtasis.

“Me quiero morir en la cocina”, dijo. “Porque amo estar en una cocina”.