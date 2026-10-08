EL Awards 2026: Alejandro Condis

Alejandro Condis nunca va a olvidar el día cuando una alta ejecutiva de una importante cadena de televisión hispana le dijo que “con esa voz”, él nunca llegaría a ser reportero de televisión, la ilusión más grande que este chico tenía desde que vivía en Cuba.

Fue en una feria de trabajo en Miami, y para Condis fue como un balde de agua fría; pero eso, en lugar de desanimarlo, lo incentivó.

“Yo utilicé eso como gasolina para decir, ‘voy a seguir mejorando y voy a seguir para adelante'”, dijo. “Porque si algo me define es la persistencia”.

En esa misma feria, Condis consiguió un trabajo en el canal de Telemundo en Las Vegas. Él ya tenía experiencia en la televisión porque había sido productor y reportero en canales como América TeVé, MiraTV y MegaTV.

Luego de tres años, fue contratado por N+Univision 41 en Nueva York, donde lleva casi cinco años. Actualmente es presentador y reportero de este noticiero, donde cubre todo tipo de noticias —desde nota roja hasta deportes y eventos internacionales—, y lo hace con tanta entrega y pasión, que por cuatro años consecutivos ha ganado el Emmy en la categoría de mejor reportero de noticias en el área de Nueva York.

Condis cree que lo que lo hace distinto de otros colegas es su estilo, que combina el periodismo tradicional con la creatividad que le dio haber estudiado Historia del Arte en la Universidad de La Habana, una carrera que lo convirtió en curador y crítico de arte.

A la fecha, ha ganado 24 premios Emmy regionales por su labor como periodista, y este año recibió 11 nominaciones, incluida la posibilidad de ganar de nuevo en la categoría de mejor reportero de noticias; si le otorgan el galardón, sería el quinto año consecutivo que se lleva esta presea a casa.

En cuanto a la ejecutiva que le dijo que nunca conseguiría trabajo en la televisión, Condis solo sabe que ya está retirada, pero él espera que esté enterada de los triunfos y de lo lejos que ha llegado este comunicador.