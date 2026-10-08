EL Awards 2026: Andrés Acebo

Los padres de Andrés Acebo llegaron de Cuba sin un centavo. Su padre llegó en un bote y su madre salió de la isla en los Freedom Flights —Vuelos de la Libertad—.

“Siempre se habló en mi casa de los sacrificios de la familia”, dijo Acebo. “Lo que tuvieron que dejar y empezar de nuevo”.

Esa experiencia fue su gran motivación para ir a la universidad y estudiar leyes, “aunque si le preguntas a mi mamá, ella dice que es porque me gusta pelear”.

Lo cierto es que se identifica como un hijo del exilio y valora el sacrificio que hicieron sus padres, sobre todo su papá, que se arrojó al mar sin saber a dónde iba y si iba a llegar vivo a su destino.

Actualmente, Acebo es el Rector de Kean Jersey City, el campus metropolitano más nuevo de la red de la Universidad Kean, establecido en julio de 2026 tras una histórica fusión con la Universidad New Jersey City. Antes, Acebo fue presidente de esta última.

Durante su gestión como presidente, Acebo no solo mejoró la situación económica y fiscal de la Universidad New Jersey City, sino que también reforzó las relaciones con la comunidad y los acuerdos con varias organizaciones.

“Encontramos una avenida para asegurar que esta universidad, y específicamente este campus, no solamente sobreviviera un siglo de existencia, sino que armamos un puente al segundo siglo”, dijo.

Los resultados favorables llevaron a la fusión con la Universidad Kean, y posteriormente a la creación del Sistema de la Universidad Kean, el segundo más grande en el estado de Nueva Jersey, con más de 22 mil estudiantes en todos los campus.

El nombramiento convierte a Acebo en la persona más joven en la historia de Nueva Jersey en dirigir una universidad pública regional; asimismo, fue la tercera persona de ascendencia hispana en ocupar el cargo de presidente en una universidad pública de cuatro años en el estado.

Graduado de la Universidad de Brown y de la Facultad de Derecho de Rutgers, Acebo cree que más importante que el título que posee, es la responsabilidad y el trabajo, y eso es lo que él busca honrar como rector.