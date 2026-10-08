EL Awards 2026: Bernardo Ramos

Los veranos de Bernardo Ramos no eran para disfrutarse, como lo eran para sus amigos del barrio. Eran para trabajar en las tiendas tipo bodega que su familia tenía en Brooklyn. El negocio tenía temporadas buenas, pero también temporadas malas, y entender el porqué de esos ciclos fue lo que despertó en Ramos la curiosidad por las finanzas.

“Mi papá no confiaba en el sistema bancario; si no tenía dinero no compraba las cosas porque no quería dinero prestado”, dijo. “Yo entendía en aquel momento que había alternativas para ayudar a los negocios en tiempos difíciles, pero estaba joven y no las conocía”.

Para entender cómo funcionaba la banca y conocer los recursos que habían disponibles para los pequeños negocios, Ramos estudió la licenciatura en Contabilidad en la Universidad Buffalo, una carrera que lo llevó a niveles que nunca imaginó.

Su carrera comenzó en el Fleet Bank, luego en el Bank of America y desde hace 20 años trabaja para Wells Fargo —uno de los tres bancos más grandes del país—, donde actualmente es Director General responsable de desarrollo de negocios a nivel nacional en el departamento de Government Banking (regulación bancaria).

“La mayoría de los servicios que uno le puede proveer a un comercio lo necesitan los gobiernos también”, explicó Ramos.

El equipo que Ramos cuenta con una cartera de tres mil agencias de gobierno en 40 estados. Él tiene a su cargo a 70 personas cuya tarea es atender y mantener la relación comercial con esos clientes. El presupuesto de esta división es de 19 mil millones de dólares al año.

Además de su labor profesional, Ramos es mentor de estudiantes de finanzas en su alma mater, la Universidad de Buffalo. Trabaja con el programa Black & Latino Achievers de la YMCA y forma parte del Consejo Asesor de Nueva York del Hispanic Scholarship Fund.

“Yo invierto mucho tiempo en eso porque yo no tuve quién me explicara el ambiente corporativo”, dijo. “Yo vengo de un ambiente bien humilde, y por eso ayudo a las personas que están tratando de comenzar”.