EL Awards 2026: Duarte Geraldino

Dar una noticia en televisión que incluye mucha información en tan solo unos minutos es un arte que Duarte Geraldino desarrolló desde muy pequeño en el lugar menos pensado.

“Mi papá era un taxista y yo pasaba el día con él porque no tenía quién me cuidara”, dijo. “Hablábamos con todo el mundo porque te daban propina”.

El trayecto era breve porque el servicio de taxi solo se ofrecía alrededor de El Bronx donde Geraldino creció. Así que había poco tiempo para charlar y conocer la historia de los pasajeros.

“Eso me dio el hábito de hablar con la gente”, dijo.

Ahora, Geraldino es un comunicador que trabaja como periodista en Noticias PIX 11 y uno de sus principales intereses es escuchar las historias de las familias trabajadoras, de los inmigrantes y de los pequeños comerciantes. Recorre los barrios de los cinco condados para darle voz a los que rara vez la tienen.

Inicialmente, Geraldino estaba enfocado en el área de finanzas; se había graduado en el Williams College con la licenciatura en Estudios Asiáticos y Economía. Pero comenzó a trabajar como reportero y presentador de varias estaciones de noticias locales —en ciudades como Albany, Columbus, Baltimore y Houston—, y comenzó a darle un toque humano a las noticias de economía al conectar este tema con las leyes laborales, las crisis bancarias, el mercado inmobiliario.

Esa experiencia luego le abrió las puertas de prestigiosas cadenas de noticias como ABC News, Bloomberg TV, CBS News, Al Jazeera y PBS News; también trabajó como locutor en la compañía de radio Audacy, Inc. Desde mayo de este año es reportero de PIX 11.

Una de sus más grandes satisfacciones es que en los últimos 20 años ha sido capaz de contar historias que muestran la vida real, que han impactado la legislación y la política y que han ayudado a distribuir recursos donde se han necesitado.

Ahora, en esta época de vasta tecnología, Geraldino quiere aprovechar estos avances para tener una relación más profunda con la gente.

Mientras tanto, el comunicador está “muy orgulloso del trabajo que hacemos para alcanzar a las comunidades”.