EL Awards 2026: Gregory Schipilliti Cid

Cuando Gregory “Goyo” Schipilliti era pequeño, se veía jugando baloncesto de manera profesional. Pero llegó a la universidad, y al medir su talento con el de otros chicos, se dio cuenta de que tenía que optar por un plan B.

“Crecí jugando mucho baloncesto y me di cuenta de que sabía jugar, pero no sabía jugar tan bien”, dijo. “Cuando me fui a la universidad y vi al talento, dije, ‘ostras, soy bueno, pero no tan bueno'”.

El plan B eran los números. Schipilliti siempre fue muy hábil con ellos. Entonces redireccionó su vida y casi de forma intuitiva —porque no sabía qué carrera estudiar—, comenzó a asistir a cursos de finanzas en la Seton Hall University hasta que terminó la carrera.

Su primer trabajo fue en un banco, y ahí lo capacitaron para ser director de finanzas. Empezó como director en esa área en el Citi Bank; y luego de dos años se cambió de empresa sobre todo porque, aunque le gustan los números, a su trabajo le faltaba el factor humano. Schipilliti, hijo de padre argentino y madre española, necesitaba la interacción con la gente, las relaciones con las personas.

En su paso por varías compañías importantes, Schipilliti viajó por todo el país, Canadá y el Caribe. Tiempo antes de la pandemia, comenzó a dirigir el departamento de estrategia financiera de una empresa dedicada a la hotelería. Todo iba bien hasta que el covid no solo le quitó el trabajo, sino también a su madre, quien fue víctima de esa enfermedad.

Mientras digería lo que estaba pasando, un día abrió un correo electrónico donde le decían que le habían dado un puesto que estaba buscando en DailyPay, una plataforma de tecnología financiera que permite a los empleados acceder a sus salarios ya ganados antes de la fecha oficial de pago de la nómina. Actualmente, Schipilliti es el Director de Alianzas Internacionales y Emergentes.

Además de seguir haciendo crecer esa empresa, Schipilliti quiere ser un marido y padre presente y hacer lo posible por, donde quiera que esté, elevar el bienestar de la humanidad, sobre todo la de su comunidad latina.