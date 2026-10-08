EL Awards 2026: J. Antonio Fernández

Antonio Fernández tenía toda la intención de ayudar a los demás cuando decidió estudiar psicología. Pero un jefe que tuvo en Casa Central, una importante organización de servicios sociales de Chicago, se dio cuenta de que Fernández tenía grandes dotes de administrador.

“Cuando empecé a practicar [psicología], la persona que estaba a cargo de la organización me dijo que mejor fuera administrador”, cuenta. “Y entonces, después de dos años de estar practicando como consejero, lo dejé”.

Han pasado casi 18 años desde esa anécdota, y Fernández cree que su exjefe tenía razón. Actualmente es Presidente y Director Ejecutivo de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, una organización benéfica sin fines de lucro vinculada a la Iglesia católica que ofrece ayuda humanitaria y servicios sociales a personas necesitadas.

Pero su historia comenzó cuando, a los 22 años, viajó de su natal España a Chicago “por tres meses” para estudiar inglés. En esa pasantía conoció a su ahora esposa y se quedó en el país.

En su carrera, el peso de la tradición familiar tuvo mucho que ver. Su padre tenía en León, al norte de España, un negocio de electrodomésticos que comenzó desde cero. Con el tiempo se convirtió en una gran empresa y Fernández está seguro que ahí fue donde aprendió los principios y valores de la administración.

Cuando llegó a Chicago, pensó que toda la vida se quedaría ahí. Caridades Católicas ya lo había contratado y trabajaba como Vicepresidente Senior de Operaciones. Pero cuando el obispo de esa ciudad fue transferido a San Antonio, le pidió que se fuera con él.

“Yo le dije que no, y llamó a mi mujer, y mi mujer dijo que sí”, cuenta entre risas Fernández.

Luego, el cardenal Timothy Dolan, de la arquidiócesis de Nueva York, le pidió trabajar con él y aceptó.

Fernández forma parte del Consejo de Liderazgo Hispano de Caridades Católicas, que en Nueva York agrupa a 82 empresas afiliadas y cuyo presupuesto anual es de 1,400 millones de dólares.

Al final, su deseo de ayudar a los demás se cumplió.

“[En Caridades] es la misma mentalidad de servir, pero de otra manera”, dijo.