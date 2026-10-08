EL Awards 2026: Joe Torres

Desde hace 20 años, Joe Torres deja la calle los fines de semana para ser copresentador en las ediciones de Eyewitness News This Weekend de WABC-TV Canal 7 de las 5, 6 y 11 de la noche. Y aunque esa parte de su trabajo le agrada, lo que más le gusta hacer no es estar detrás de un escritorio.

“Eso también me encanta, pero en mi corazón yo soy un reportero, eso es lo que más me gusta”, dijo. “Todavía me gusta escribir mi reporte cada noche”.

Por lo tanto, tres noches de la semana es posible ver a Torres por los vecindarios de Nueva York cubriendo todo tipo de notas, desde política y religión hasta nota roja y finanzas. Ser tan versátil es una de sus fortalezas.

Torres es además el anfitrión de Tiempo, un segmento de interés público que se transmite los domingos por la mañana y que está dirigido a la comunidad latina del área metropolitana de Nueva York.

Este año el comunicador está cumpliendo tres décadas con el equipo de Eyewitness News, al que ingresó como reportero de asignaciones. Desde hace 20 años recorre las calles, donde se ha formado y convertido en uno de los comunicadores más respetados de la estación.

El destino de Torres estaba en la televisión. Su padre siempre le dijo que era muy buen comunicador porque no tenía temor de hablar en público y además escribía muy bien, dos habilidades indispensables para cualquiera que busque desempeñarse frente a las cámaras.

Y la experiencia callejera se la dio haber vivido hasta los 11 años en Brooklyn, donde convivían irlandeses, italianos y otros grupos de inmigrantes.

“Creo que es fundamental, cuando trabajas en Nueva York, proyectar la imagen de que sabes lo que haces; así no pareces un extranjero”, dijo.

A sus 63 años, aunque todavía no lo tiene planeado, Torres espera algún día apagar los micrófonos y dedicarse a jugar golf y viajar con su esposa.

“Ya veo la luz en la distancia”, dijo. “Un día me gustaría retirarme y descansar y no tener los deadlines cada día. Así que vamos a ver”.