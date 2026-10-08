EL Awards 2026: Julio García Aguilar

El doctor Julio García Aguilar no tenía muchos referentes de profesionales cuando era niño. Vivía en Escalona, un pequeño y empobrecido pueblo de la provincia de Toledo, a poco más de una hora de Madrid.

La única persona que recuerda inspiraba respeto y admiración era el doctor del pueblo.

“La mayoría era gente trabajadora del campo”, dijo. “De los únicos profesionales que había, era el médico, que tenía una gran personalidad; era una persona cultivada”.

García Aguilar cree que eso lo inspiró a estudiar medicina. Además, le gustaban la biología y las ciencias. Así que cuando decidió continuar con la escuela, en lugar de seguir con el negocio de carnicería de la familia, se fue a Madrid, donde estuvo internado con una beca del gobierno.

En la capital terminó su residencia, y fue un doctor español que se había formado en Inglaterra quien le habló de las posibilidades de la investigación en otros lugares del mundo. Así fue como García Aguilar llegó a Estados Unidos, donde realizó una subespecialización en cirugía de colon y recto en la Universidad de Minnesota, e hizo su residencia en cirugía general en el Hospital Beth Israel de Boston.

Además de ser experto en el tratamiento del cáncer de colon y recto, García Aguilar se especializa en la cirugía mínimamente invasiva, la robótica y la preservación de órganos. Actualmente es Cirujano Jefe Adjunto del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering.

García Aguilar inicialmente estaba interesado en la gastroenterología, pero cuando llegó a Estados Unidos decidió especializarse en el campo del cáncer colorrectal porque era una patología común. Además, dijo, “es una cirugía compleja que requiere conocer bien las enfermedades y luego, técnicamente, desde el punto de vista urológico, siempre ha sido un reto hacerla bien”.

En un futuro cercano, García Aguilar piensa retirarse para pasar más tiempo en España, donde vive su madre.

“Esto no lo podemos hacer para siempre”, dijo. “Me gusta mucho lo que hago, pero hay un momento en que hay que dejarlo porque hay que dar paso a las generaciones nuevas; nadie es absolutamente imprescindible”.