EL Awards 2026: Miguel Trelles

Es imposible que Miguel Trelles se aburra. Si no está ocupado dando brochazos a una de sus pinturas, está planeando algo con el Latin American Theater Experiment Associates, Inc. (Teatro LATEA), que dirige, o está impartiendo una clase.

“Los lunes suelo pintar, así que estoy en eso, en la pintadera”, dijo Trelles, quien enseña Historia Latinoamericana en el Colegio Baruch. “La variedad ayuda para no aburrirse”.

Su primer amor, sin embargo, fueron el dibujo y la pintura, que están con él desde que tiene uso de razón. Y a pesar de que inicialmente quería estudiar otra cosa, “porque uno se muere de hambre” dedicándose al arte, terminó la carrera de Historia del Arte y Artes Plásticas en la Universidad de Brown, donde obtuvo su licenciatura; posteriormente completó una maestría en bellas artes en el Hunter College y también estudió litografía en la Escuela Superior de Bellas Artes de París.

Sus obras han sido exhibidas en ciudades como San Juan y Ponce, en Puerto Rico, Santo Domingo, La Habana, Lima, Buenos Aires, Río de Janeiro y Tegucigalpa. En Estados Unidos sus obras han estado en Nueva York y New Haven, en Europa se han mostrado en París y en China en la ciudad de Chengdu.

Su obra también forma parte de colecciones públicas y privadas de renombre, como el Deutsche Bank en Nueva York, la Fundación Gabarrón en Valladolid, España, y el Museo de Arte de Ponce, en Puerto Rico.

“He tenido una linda carrera”, dijo.

En cuanto al teatro, se involucró de forma orgánica luego de que tuviera una pareja que era teatrera. En ese entonces se fue formando un criterio y aprendió la narrativa, las calidades, el movimiento y otros elementos que tiene ese arte. Desde hace diez años trabaja en el Centro Clemente Soto Vélez, donde varios teatros funcionan bajo el proyecto cultural LATEA. Sus fundadores se retiraron y le pidieron que se hiciera cargo del centro.

Ahora que ha superado el reto, se ha demostrado a sí mismo que aunque la pintura y el teatro son dos disciplinas tan distintas —la primera se realiza en solitario y la segunda en comunidad—, ambas pueden coexistir con perfecta armonía en su vida.