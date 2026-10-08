EL Awards 2026: Mitchell Sánchez

Mitchell Sánchez ha trabajado en la misma compañía por más de 30 años, y lo que más le enorgullece es que esta empresa le ha permitido volar muy alto y al mismo tiempo regresar a servir a la comunidad en la que creció.

“Me crié en El Bronx, [aunque] nací en Manhattan, pero me crié en El Bronx, y aunque me mudé para el norte, en Upstate New York, cerca de Wilbury Commons, he podido ayudar a la comunidad donde yo vivía”, dijo.

Sánchez es Director Asociado de Ingeniería de Campo y Operaciones de Verizon, y su carrera comenzó en el área de la energía eléctrica, pero con el tiempo, como la empresa hacía mucho trabajo de telefonía, se transfirió y se hizo experto en esa división.

Se graduó del Colegio Comunitario de El Bronx de la carrera de Técnico en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicaciones, pero no sin antes haber experimentado muchas carencias como familia.

Mientras su papá trabajaba en la fábrica de acero más grande de Nueva York, él, cuando tenía unos ocho años, comenzó a trabajar en una carnicería en Manhattan. Estuvo en ese local hasta que terminó el bachillerato.

Sánchez era muy hábil para las matemáticas y le encantaba la tecnología, la física y la ciencia, así que en la ingeniería eléctrica encontró su pasión. Desde que comenzó en Verizon, ha visto los dramáticos cambios en la industria de la telefonía, desde que se instalaban las líneas de cobre, luego la fibra óptica y ahora la tecnología digital y satelital.

Actualmente está a cargo de un equipo de 175 personas y es miembro activo del Grupo de Recursos para Empleados Hispanos de Verizon, conocido como SOMOS, que actúa como patrocinador y fuente de talento para HISPA —Hispanos inspirando el rendimiento y el logro estudiantil—, una organización sin fines de lucro dedicada a movilizar a profesionales hispanos para que actúen como modelos a seguir e inspiren a los estudiantes a cursar estudios superiores y carreras en los campos de la ciencia y la tecnología.

En unos años, Sánchez piensa retirarse y disfrutar de sus casas en Puerto Rico, Nueva York y Pennsylvania.