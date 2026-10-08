EL Awards 2026: Nilko Andreas

Los padres de Nilko Andreas nunca sufrieron cuando tenían que llevar a este chico a sus clases de música. Todo lo contrario.

Y es que Andreas fue un caso excepcional porque desde los cinco años comenzó a tomar clases de chelo en el Conservatorio Nacional de Música de Bogotá. El problema era que, una vez ahí, Andreas ya no quería salir.

“Me quedaba metido todo el día”, dijo. “Quería escuchar la música, el piano, los coros, todo”.

Cuando llegó el momento de expandir sus horizontes, Andreas viajó a Estados Unidos. A los 19 años fue aceptado en la Escuela de Música de Manhattan, donde estudió la licenciatura y la maestría en música con estudios en guitarra clásica, composición y conducción de orquesta.

Ahora es un guitarrista de música clásica consumado gracias a la influencia de estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá que interpretaban trova alrededor de fogatas. Consiguió una guitarra y aprendió a tocarla por su cuenta. Así es como comenzó su idilio con este instrumento. Sí, el chelo fue reemplazado.

Debutó en el Carnegie Hall como solista en 2009 y desde entonces ha desarrollado una impresionante carrera internacional como guitarrista clásico, compositor y director musical. Ha trabajado como solista con orquestas como la Prague Symphony Orchestra, la Shenzhen Symphony Orchestra, de China, la Surabaya Symphony Orchestra, de Indonesia, y la Baja California Orchestra, de México.

Para honrar a la música de América Latina, Andreas comisiona y estrena música con frecuencia. Y su trabajo como compositor abarca cine, teatro y danza. También ha impartido clases y conferencias en lugares como la Universidad de Columbia, la Escuela de Música de Manhattan y el Colegio de Música de Berklee.

A la par de la música clásica, Andreas ha forjado carreras como actor y cantante; ha colaborado con el Teatro Repertorio Español de Nueva York, el Teatro SEA y La MaMa Experimental Theatre.

También es el fundador y director artístico de la Sociedad de Música de Cámara Latinoamericana de Nueva York y se desempeña como director artístico de la Fundación AZLO, organización que se dedica a empoderar a las comunidades a través del arte, la educación y la gestión ambiental.