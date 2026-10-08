EL Awards 2026: Raúl Russi

En los 34 años que Raúl Russi trabajó para el gobierno, ocupó varios puestos de gran relevancia. Hizo historia al convertirse en el primer agente de policía puertorriqueño de Buffalo, dirigió el centro penitenciario de esa ciudad, encabezó el sistema de libertad condicional y, cuando se trasladó a Nueva York, fue alguacil y comisionado de libertad vigilada.

Luego de esas más de tres décadas, muchos estarían listos para retirarse. Pero no Russi.

“La jubilación no estaba en mi naturaleza”, dijo. “Como se puede apreciar por los años que llevo aquí”.

Russi se refiere a Acacia Network, organización que fundó en 2002 y de la que es presidente. Se trata de una de las principales entidades de servicios humanos de la ciudad de Nueva York y uno de los mayores organismos sin fines de lucro dirigidos por hispanos en el estado.

Acacia Network cuenta con más de 100 entidades afiliadas en seis estados y Puerto Rico, y atiende a más de 150 mil personas al año a través de programas integrales en las áreas de salud, vivienda, servicios sociales, desarrollo económico y revitalización cultural.

Tiene activos con un valor de mil 500 millones de dólares, ingresos de unos 700 millones y cerca de tres mil empleados.

Russi, quien fue baleado en el cumplimiento de su deber, recibió todo tipo de reconocimientos mientras fue agente de policía. Pero a pesar de eso, se dio cuenta de que ningún galardón cambió la situación en su comunidad. Y fue por eso que, mientras trabajaba como policía, comenzó a colaborar con organizaciones sin fines de lucro.

Mantuvo esa trayectoria por un tiempo hasta que comprendió que la única forma de ayudar a su comunidad era creando un sistema de servicios de ayuda a las personas con necesidades, y esa fue la inspiración para fundar Acacia Network.

A sus 80 años, el retiro no es todavía una opción para él. Russi espera seguir colaborando con Acacia cuando deje la presidencia así como con otras organizaciones. Actualmente es miembro de las juntas directivas de otras instituciones, tanto locales como de Puerto Rico.

“Soy un hombre al que le gusta mantenerse ocupado”, dijo.