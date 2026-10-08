EL Awards 2026: Steuben Vega

Steuben Vega sabe de primera mano lo que sufren las personas que han sido excarceladas cuando tratan de readaptarse a la sociedad porque él es una de ellas.

“Soy una persona que ha vivido la experiencia”, dijo. “Soy una persona que también fue excarcelada; pasé 18 años en la cárcel”.

Vega no ofrece los detalles que lo llevaron a cumplir una condena en prisiones del estado de Nueva York. Lo que sí relata es que cuando fue liberado se dio cuenta de la gran necesidad que había de alguien que lo guiara en sus esfuerzos por volver a ser parte de la sociedad.

Su desafortunada historia comenzó cuando a su madre la encarcelaron cuando él tenía 5 años. Desde ese momento, a Vega lo crió, en un vecindario pobre de Brooklyn, solo su padre.

“Crecí teniendo esta necesidad de sentirme importante y aceptado”, dijo. “Y durante mis años de adolescencia empecé a luchar contra esta necesidad”.

Como resultado, tomó decisiones que lo impactaron negativamente hasta que, cuando todavía era muy joven, fue enviado a la prisión. Una vez dentro de la cárcel, reconoció que él era la única persona que lo podía salvar.

Vega comenzó a participar en talleres y programas para ayudar a otros reclusos y para crear una cultura más positiva dentro de la prisión. Algunos de ellos fueron Breaking Barriers y The Road to Redemption, cuyos objetivos se enfocan en eliminar los obstáculos posteriores al encarcelamiento y brindar herramientas de superación.

“Poner estos dos elementos juntos me llevó y me dio propósito en mi vida”, dijo. “Reconocí que estas son las cosas que necesito hacer para poder ser la mejor versión de mí mismo y poder ayudar a otras personas”.

Dentro de la prisión también colaboró con la Asociación Osborne, organización que se dedica a apoyar a personas afectadas por el sistema de justicia penal. Al salir, esta asociación lo contrató y desde hace más de una década es Director de Desarrollo de la Fuerza Laboral.

Desde ahí, quiere cambiar la percepción de que una persona, cuando sale de la cárcel, no puede hacer el bien. Y lo hace cada día con el mejor ejemplo que tiene: él mismo.