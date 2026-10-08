Trump atribuye a las “fake news” la polémica por sus palabras sobre Los Ángeles y San Diego

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que sus recientes comentarios sobre Los Ángeles y San Diego fueron malinterpretados y acusó a las “fake news” de presentar sus palabras como si estuviera invitando a Irán a atacar ambas ciudades.

Trump explicó que su referencia a los dos centros urbanos formaba parte de una comparación entre el impacto que tendría un aumento temporal de los precios de la gasolina y el riesgo de que Irán obtenga un arma nuclear.

“Lo único que hacía era una comparación entre pagar un poco más por la gasolina durante un tiempo breve y el bombardeo de nuestras principales ciudades”, escribió en Truth Social.

El presidente añadió que, a su juicio, los medios conocían el sentido de su comentario, pero aun así lo presentaron como un llamado a que Irán atacara ciudades estadounidenses que, según dijo, aprecia.

La aclaración responde a la polémica provocada por sus declaraciones durante un mitin en Nebraska el lunes. En ese acto, Trump había dicho: “Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego. Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto”.

De esta manera Trump sigue el argumento que ayer dio el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien dijo que las palabras de Trump fueron malinterpretadas y tergiversadas en lo que calificó como un “ataque mediático” sin fundamento.

“El revuelo mediático por los comentarios del presidente Trump no se basa en la realidad”, escribió Cheung.

Un candidato republicano se distancia de Trump

La controversia no quedó limitada a las críticas demócratas. Jim Desmond, candidato republicano a la Cámara de Representantes por San Diego, rechazó públicamente las palabras del presidente.

“Discrepo rotundamente de los comentarios del presidente Trump”, escribió Desmond en X. Aunque respaldó la necesidad de enfrentar a Irán y defender los intereses estadounidenses, sostuvo que la principal obligación del comandante en jefe es proteger a los ciudadanos y al país.

Las declaraciones también provocaron críticas de figuras demócratas de California, entre ellas el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

El episodio amplió el debate sobre el lenguaje utilizado por Trump para defender la ofensiva contra Irán, especialmente cuando el presidente sostiene que los estadounidenses deben asumir determinados costos para impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.

La guerra entra en el debate electoral

La disputa ocurre a menos de un mes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que los republicanos buscan conservar sus mayorías en el Congreso.

Las encuestas sitúan al Partido Republicano en una posición desfavorable frente a los demócratas, mientras la guerra con Irán y sus consecuencias económicas, incluido el aumento del precio de la gasolina, se han convertido en asuntos relevantes de la campaña.

Trump ha defendido repetidamente que el costo de mantener la presión militar sobre Irán es preferible a permitir que el país consiga un arma nuclear.

Con información de EFE.

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