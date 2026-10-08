Un tiroteo con agentes federales en Manhattan deja a una persona herida

Un operativo desplegado por fuerzas del orden federales en el barrio de Marble Hill, en el norte de Manhattan, culminó el jueves por la tarde con una persona herida de bala y un inmediato reclamo de explicaciones por parte de las autoridades estatales.

El incidente armado se registró alrededor de las 16:00 horas (tiempo del Este) en las inmediaciones de la calle 225. Según confirmaron las autoridades de la ciudad, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizaba el estacionamiento de una tienda Target cercana como centro logístico de operaciones al momento de los hechos.

La víctima del disparo fue trasladada a un hospital del sector, donde permanece consciente y bajo atención médica.

Distanciamiento del NYPD

Tras el suceso, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) emitió una declaración pública en la red social X para desvincularse por completo de la intervención armada y aclarar que ninguna de sus unidades estuvo presente o involucrada durante la detonación del arma.

“El Departamento de Policía de Nueva York no estuvo involucrado en el incidente ni se encontraba en el lugar de los hechos en el momento del tiroteo”, precisó el cuerpo policial local. “La persona que recibió el disparo se encuentra en un hospital cercano, consciente y recibiendo atención médica”.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, confirmó haber sido notificada formalmente sobre lo ocurrido e instó a las agencias federales a rendir cuentas públicas de manera urgente sobre el operativo realizado dentro del territorio neoyorquino.

“Esperamos que las autoridades federales proporcionen una explicación completa y transparente de las circunstancias que rodean este incidente”, manifestó la gobernadora a través de su cuenta en X. “Los neoyorquinos merecen saber exactamente qué sucedió y por qué”.

Hasta el momento, la identidad del herido y el estatus del procedimiento judicial o migratorio en curso permanecen bajo custodia de las agencias federales responsables del procedimiento.