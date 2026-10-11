EE.UU. detuvo en Venezuela a socio de Alex Saab buscado por millonarios sobornos

El empresario colombiano Álvaro Pulido, buscado durante años por Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de sobornos a funcionarios venezolanos, fue detenido bajo custodia estadounidense, informaron este domingo funcionarios de ese país.

Pulido, de 62 años, fue acusado ante un tribunal federal de Miami en 2019 y nuevamente en 2021, en una investigación relacionada con su antiguo socio comercial Alex Saab. La DEA y el Departamento de Estado habían ofrecido una recompensa de hasta $10 millones de dólares por información que permitiera localizarlo.

La detención resultó de una investigación conjunta de la Administración para el Control de Drogas, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, de acuerdo con las autoridades. Por ahora no se ha informado cómo Pulido pasó a estar bajo custodia estadounidense, reseñó la agencia de noticias AP.

Su primera comparecencia ante un tribunal está prevista para este martes en Miami.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que las acusaciones contra Pulido muestran un desprecio por los venezolanos al utilizar programas estatales destinados a suministrar alimentos, medicinas y viviendas para obtener beneficios personales. También señaló que el empresario habría utilizado el sistema financiero estadounidense para ejecutar parte de sus operaciones.

La Fiscalía sostiene que Pulido y Saab crearon una red de empresas fantasma en paraísos fiscales para canalizar sobornos hacia aliados de Nicolás Maduro. A cambio, habrían obtenido contratos por más de $2,000 millones de dólares para importar alimentos, medicinas y viviendas de bajo costo durante la crisis económica venezolana.

Antecedentes de narcotráfico

Pulido también tiene antecedentes relacionados con el narcotráfico. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida indicó que fue condenado en Italia en 1997 bajo el alias de Germán Enrique Rubio.

El empresario había sido detenido en Venezuela en 2023, durante una operación contra la corrupción en Petróleos de Venezuela que estuvo dirigida por Delcy Rodríguez cuando ejercía como vicepresidenta de Maduro. Tras la captura de Maduro por parte del Ejército estadounidense en enero, Rodríguez asumió ilegítimamente la presidencia interina de Venezuela.

El caso ocurre después de que Saab, también de origen colombiano y antiguo socio de Pulido, fuera enviado a Estados Unidos por Rodríguez en mayo.

El mes pasado, Saab se declaró culpable en un caso de soborno relacionado con el mismo esquema y aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses en investigaciones contra Maduro y otros implicados. Como parte del acuerdo, accedió además a entregar $195 millones de dólares considerados ganancias ilícitas.

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