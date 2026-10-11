Policía investiga si anciano acusado de abuso a niña de 12 años en Queens atacó a más menores

Los investigadores de la unidad de víctimas especiales aseguran que un hombre de avanzada edad de Queens, al que detuvieron a inicios de esta semana, acusado por violar a una niña de 12 años, podría haber atacado a otras menores.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) emitió una alerta el jueves en la noche sobre Nazim Uddin, de 72 años, residente de la calle 75 en Ozone Park.

Integrantes del Escuadrón contra el Abuso Infantil de Queens arrestaron al anciano el 8 de octubre, un mes después de que el ataque se llevara a cabo no muy lejos de su casa, en las cercanías de la calle 75 y la avenida 101, cerca de las 7 de la tarde del 8 de septiembre, informó AM NY.

Nazim Uddin, 72, Taken into Custody in Queens Child Abuse Investigation

NYPD arrested Nazim Uddin, 72, for child abuse in Ozone Park.

Follow @DailyDazzlingDawn for verified updates.#DailyDazzlingDawn #Queens #NYPD pic.twitter.com/Z5XLmI2iF9 — Daily Dazzling Dawn (@MunzerChowdhury) October 10, 2026

Las fuentes policiales señalaron que Uddin supuestamente atacó a la niña dentro de un establecimiento comercial. Se desconoce si el abusador era empleado o cliente, y además si la víctima conocía a Uddin.

El sujeto fue arrestado por cargos de abuso sexual y conducta perjudicial para un menor. Los registros judiciales señalaban que tenía una cita pendiente en el Tribunal Penal de Queens.

Las víctimas pueden llamar a la línea directa de delitos sexuales del NYPD al 212-267-7273 o a la línea directa de Crime Stoppers al 800-577-TIPS (para español, marque 888-57-PISTA). También pueden enviar información en línea a través de crimestoppers.nypdonline.org o en Twitter (@NYPDTips). Todas las llamadas y mensajes se mantienen confidenciales.

Sigue leyendo:

• Comunidad estudiantil de Cornell alza la voz tras grave denuncia de agresión sexual

• Denuncian presiones e intimidación para frenar la demanda civil del caso Cornell

• Kathy Hochul cuestiona a la policía por omitir datos clave en la violación de Cornell