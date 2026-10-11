Una Ibiza familiar, relajada y cultural

La isla española de Ibiza es conocida en todo el mundo por sus innumerables atributos naturales, pero también por un ambiente festivo de máximo nivel. Si se viaja con tales planes, el interesado podrá experimentarlos fácilmente, aunque no todo es fiesta y existe un amplio margen para otros intereses.

El municipio de Santa Eulària des Riu, tercero en importancia de la isla, se erige en alternativa al turismo masivo de discotecas y espectáculos.

Aquí, a diferencia de otros lugares, reina un ambiente relajado. Se pueden hacer planes tranquilos y familiares, como pasear por la ribera del único río de las Islas Baleares, que da el nombre a Santa Eulària. Esta ruta culmina, después de ascender por una colina, en una bella iglesia-fortaleza construida en el siglo XVI para realizar el culto y además proteger a sus habitantes de las numerosas incursiones de corsarios turcos y norteafricanos.

Además de disfrutar de la edificación encalada y minimalista, se obtendrán unas vistas panorámicas de todo el entorno y del mar Mediterráneo. Muy cerca se encuentra el Museo Etnográfico, ubicado en una antigua casa rural y en el que se pueden ver trajes tradicionales de diferentes épocas y una enorme prensa de aceite.

Iglesia de Santa Gertrudis./Foto: Michel D. Suárez

Como alternativa a este paseo puede hacerse una ruta más conectada a la naturaleza, que empieza en la tranquila Es Caló de s’Alga, una cala excelente para el baño tranquilo. La ruta va por el monte con variados puntos de vistas a acantilados, y por el camino se podrá observar un bello paisaje mediterráneo.

Destaca también la playa urbana de Santa Eulària des Riu, de arena fina y aguas templadas, donde se encuentran buenas opciones para disfrutar de la cocina mediterránea, como en el restaurante Yellow Fish, especializado en pescados de la zona y deliciosos arroces de marisco o pescado.

Una opción atractiva en la zona es tomar un cóctel en la última planta del hotel W Ibiza, una azotea con vistas panorámicas, infinity pool y coctelería de alto nivel, con Djs residentes que pinchan música chill out en sus bellos atardeceres. A 15 minutos en auto, en Cala Nova, se encuentra una alternativa similar en el Bless Hotel, con una espectacular azotea panorámica.

Vista de Cala Nova y el Hotel Bless./Foto: Michel D. Suárez

Si tiene la suerte de pasar un sábado en la zona, no puede omitir una visita al mítico mercadillo hippie de Las Dalias, que surgió en los años 80 y que actualmente cuenta con más de 200 puestos de artesanía, accesorios y recuerdos. Hay música en vivo, puestos de comida y un restaurante mexicano con sello Copil. Sus fiestas son frecuentadas por artistas internacionales como Jimmy Page, Nina Hagen y Ron Wood, de los Rolling Stones, habiendo incluso participado en sus famosas jam sessions.

Otro plan interesante cerca de Santa Eulària des Riu es ir a la vecina localidad de Santa Gertrudis, con una bonita iglesia encalada de estilo ibicenco. De allí parte un animado paseo peatonal, perfecto para pasear y visitar el emblemático Bar Costa, cuya especialidad son los bocadillos de jamón serrano, quesos, sobrasada y otros embutidos de calidad con aceites de oliva premium y tomate. No dude en visitar sus numerosas salas repletas de cuadros que numerosos artistas han intercambiado por tapas de jamón serrano.

Cala Nova Beach./Foto: Michel D. Suárez

Por estas razones, Santa Eulària des Riu se consolida como una propuesta alternativa o complementaria para descubrir Ibiza. La ciudad capital de la isla, declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, se encuentra a escasos 20 minutos en auto.

Para viajar a Ibiza, los estadounidenses cuentan con opciones como Iberia y American, que conectan vía Madrid o Barcelona. Pero, desde el 31 de mayo de 2027, United operará la ruta directa Newark–Ibiza con cuatro frecuencias semanales.