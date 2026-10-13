Clima de hoy en Chicago para este martes 13 de octubre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy martes 13 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) . Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 17 durante el día y del 86 durante la noche. Además, Asimismo, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 07:00 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:13 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos más nubes que claros con poca probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 64 grados Fahrenheit (18 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 57 (14ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 24% por la mañana, 25% por la tarde y 24% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima