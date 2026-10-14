Inicia elección del jurado en el proceso que busca la pena capital para el autor del ataque de Búfalo

Una corte federal en Nueva York empezó el martes la selección de jurado para el juicio que tendrá Payton Gendron, el hombre que asesinó a diez personas afroamericanas en un supermercado de Buffalo, Nueva York, en 2022, y que de ser hallado culpable podría enfrentar la pena de muerte.

Gendron ya está cumpliendo numerosas cadenas perpetuas en Nueva York por los cargos estatales, pero enfrentará un juicio por la acusación en el ámbito federal por los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2022, cuando disparó en el supermercado Tops Friendly Markets de Buffalo, al norte del estado, matando a diez personas e hiriendo a otros tres afroamericanos.

La fiscalía federal le imputó 27 cargos, entre ellos delitos de odio racial y uso de armas de fuego, por los que se declaró no culpable.

Gendron, que entonces tenía 18 años, vestía ropa de camuflaje y chaleco antibalas; condujo desde una localidad rural en Nueva York hasta Buffalo para realizar su plan, que había elaborado durante meses.

Primero, disparó usando un rifle semiautomático al llegar al lugar y luego entró al supermercado, donde continuó disparando y grabó todo, con una cámara que llevaba en el casco táctico.

Gendron se declaró culpable de los cargos estatales y, desde febrero de 2023, cumple varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Ahora afrontará un juicio en un tribunal federal del norte del estado.

Su defensa solicitó al tribunal que se desestimen los 27 cargos, señalando la falta de un jurado “justo y razonable”, de acuerdo con medios locales.

Los abogados señalaron en su moción que la lista de jurados calificados de 2025 del Distrito Oeste de Nueva York no representa de manera justa a la comunidad y supuestamente viola sus derechos, según la televisora WGRZ de Buffalo.

No obstante, la selección del jurado comenzó como estaba previsto, sin que el juez del caso, Lawerence Vilardo, se haya pronunciado sobre la moción.

En enero de 2024, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que pediría la pena de muerte si Gendron fuera hallado culpable en este juicio, tras lo cual el jurado tendría que decidir sobre ese reclamo.

Gendron, que en la audiencia de sentencia estatal expresó remordimiento por sus acciones y pidió disculpas a las familias de las víctimas, ofreció declararse culpable de los cargos federales a cambio de cadena perpetua, pero el DOJ lo rechazó.

Aunque en Nueva York no existe la pena de muerte, el gobierno federal tiene jurisdicción para pedirla en cualquier estado, la que se impondría en otra jurisdicción.

Con información de EFE

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