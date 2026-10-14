N+ Univision 41 Nueva York presenta ‘Gobernación de Nueva York: Los Candidatos Responden’ con Kathy Hochul y Bruce Blakeman

Como parte de su compromiso de informar y empoderar a la comunidad hispana y de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre, N+ Univision 41 Nueva York presenta este miércoles 14 de octubre y el viernes 16 una cobertura especial con los candidatos a la gobernación de Nueva York.

La serie“Gobernación de Nueva York: Los Candidatos Responde” presenta entrevistas de mesa redonda independientes de 30 minutos con la gobernadora demócrata Kathy Hochul y con el candidato republicano, el actual ejecutivo del condado de Nassau Bruce Blakeman, en las que se abordarán los temas que más importan al electorado de Nueva York, entre ellos inmigración, asequibilidad, costo de la vivienda, seguridad pública, cambio climático y más.

Las entrevistas se transmitirán a las 6 p.m., en Univision 41 Nueva York, estación afiliada de TelevisaUnivision, y por el canal de noticias N+ Univision 24/7 Nueva York en ViX, y en todas las plataformas digitales correspondientes. La edición especial del noticiero vespertino será liderada por los presentadores Víctor Javier Solano y Esperanza Ceballos, junto con el meteorólogo Jesus López.

La serie se produce bajo la supervisión editorial independiente de N+ Univision, la división nacional y regional de noticias de TelevisaUnivision.