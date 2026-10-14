Osmariel Villalobos y Pinktober no descansan en su misión de seguir concientizando sobre el cáncer de mama

Durante este mes de octubre se celebra la concientización sobre el cáncer de mama, una enfermedad que pueden llegar a padecer 1 de cada 8 mujeres. Sin embargo, hay millones de testimonios de personas que sobreviven y logran superarlo, siendo uno de los más recientes el de la talentosa presentadora, exreina de belleza y actriz venezolana, Osmariel Villalobos.

La artista de 38 años y embajadora de Pinktober conversó con los portales El Diario y La Opinión con el objetivo de continuar su nueva misión en la vida, que es llevar un mensaje de aliento y esperanza a todas las mujeres que padecen, padecieron o tienen probabilidades de padecer esta enfermedad, desde su inspiradora experiencia.

Osmariel Villalobos cuenta su proceso

La exreina de belleza se vio afectada por esta enfermedad durante un periodo de cinco meses, en lo que considera una etapa que la transformó y la enseñó a vivir dándole valor a lo que realmente lo merece.

Osmariel contó detalladamente cómo fue su proceso y sus etapas, mencionando que rendirse no puede ser una opción. “Hoy me siento más viva que nunca, más agradecida que nunca. Yo estoy sana y lo decreto, voy a seguir sana, siempre”, señaló la presentadora, añadiendo que su relación con Dios creció mucho más después de atravesar ese proceso.

Según el testimonio de Villalobos, la primera etapa es la de la negación; la segunda es la de aceptar y tomar ese impulso para crecer aún más, buscar la sanación y, posteriormente, tener un propósito de vida, que en su caso es justamente el de concientizar sobre el cáncer y acompañar a las pacientes oncológicas en su proceso, junto a Pinktober y Hard Rock, marcas que tienen como embajadora a Osmariel.

Osmariel Villalobos aconseja a las mujeres

Osmariel pudo superar más rápido que muchas mujeres esta enfermedad, debido a que se lo detectaron en una etapa temprana y considera que eso también puede marcar diferencia. Por ende, invitó a todas las mujeres del mundo a no descuidar su salud.

“La detección temprana puede cambiar completamente un diagnóstico. No te confíes, no le tengamos miedo a visitar al doctor, no le tengamos miedo a que nos dé un diagnóstico que no queremos escuchar, pero que está”, les dejó saber la exreina de belleza a sus seguidores.

Osmariel Villalobos cuenta la razón de exponer su caso desde el inicio

Cabe destacar que la presentadora venezolana compartió todo su proceso de cáncer con su público a través de las redes sociales: desde que tuvo la sospecha, cuando lo confirmaron, cuando necesitó ir hasta el quirófano, cuando sanó y muchos detalles más.

“Las redes sociales se llenan mucho de lo que tengo, lo que vivo, a dónde voy, cómo viajo, lo que como, cómo me visto; puro color de rosas, pero la vida no es así. La vida tiene matices; a veces estás muy bien y otras muy mal; mostrarlo no te hace vulnerable“.

A eso la venezolana añadió: “Yo quería demostrar que mi vida no es perfecta, que también tengo miedo, que también lloro, que me pongo triste, feliz… Me enfermé, lo compartí y lo hice a modo de crear conciencia“; además, destacó que su mamá le recomendó que no compartiera esa etapa por las redes y ella consideraba que Dios le pudo haber mandado eso justamente por esa razón, para servir de inspiración.

En conclusión, la venezolana quiso dejarle claro a todas las mujeres que están atravesando en este momento por este proceso, que Dios no las abandonará, que sí se puede superar con fe, optimismo y convicción; y que ella puede servir de apoyo porque ya sabe lo que es pasar por eso y, lo más importante, soltarlo.

Villalobos aconseja que coman saludable y que cuiden 100% su salud porque, a pesar de que ella nunca descuidó la alimentación, comprendió que hay diferentes cuerpos y diferentes tipos de preparaciones que pueden resultar convenientes o no, dependiendo de cada cuerpo.

Hard Rock International está en su 27.ª campaña anual PINKTOBER para la investigación del cáncer de mama

Hard Rock International ha lanzado su 27.ª campaña anual PINKTOBER para octubre, el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama. Esta iniciativa global se extiende durante todo el mes, uniendo a clientes, empleados y comunidades de todo el mundo. Su objetivo es promover la concientización sobre el cáncer, la investigación y los servicios para pacientes.

Reforzando su compromiso con los principios “Ama a todos, sirve a todos” y “Todos somos uno”, Hard Rock une a las comunidades globales a las que sirve —a través de hoteles, casinos, cafeterías, tiendas y plataformas digitales— para potenciar la recaudación de fondos e impulsar acciones significativas durante todo el mes de octubre. Los fondos recaudados se destinarán directamente a la Fundación Hard Rock Heals® y se utilizarán para apoyar la investigación y la concientización sobre el cáncer de mama en todo el mundo. Hasta la fecha, PINKTOBER ha recaudado más de 15 millones de dólares.

Este año, Hard Rock Heals Foundation® vuelve a colaborar con la Sociedad Americana contra el Cáncer. Esta alianza ayuda a personas y familias afectadas por el cáncer de mama a través de programas de defensa, investigación y apoyo a pacientes.

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