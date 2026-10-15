Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 15 al 21 de octubre

Teatro Pregones presenta “The Beep”

Para cerrar el Mes de la Herencia Hispana, Pregones/Puerto Rican Traveling Theater (Pregones/PRTT) presenta “Leave a Message After?THE BEEP” (Deje su mensaje después del tono), una producción de teatro musical que reúne poesía, música, humor, narrativa y Spanglish para explorar la experiencia puertorriqueña entre la isla y su diáspora. La producción se presenta en inglés y español, con supertítulos, y está recomendada para mayores de 12 años. Del 15 de octubre al 22 de noviembre en el Puerto Rican Traveling Theater (304 West 47th Street, Manhattan). Boletos: https://pregonesprtt.org.

Foto: Krystal Pagán

El Teatro Real de Madrid en el Lincoln Center

El Teatro Real de Madrid se presentará en el David Geffen Hall del Lincoln Center este jueves 15 de octubre. Bajo el título “Fire, Guitar, Legend”, la Ópera Real de España emprende así su quinta visita a la Gran Manzana con una programación que incluirá el famoso “Concierto de Aranjuez”, de Joaquín Rodrigo, uno de los pilares del repertorio guitarrístico mundial, interpretado por el maestro Juan Manuel Cañizares. También se presentará música del compositor español Manuel de Falla, incluidas selecciones de la suite “El amor brujo” y “Siete canciones populares españolas”, con las voces de la soprano Adriana González. A las 8:00 pm. Para más información y boletos, visite: https://lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

“Poncia” regresa al Thalia Spanish Theatre

El Thalia Spanish Theatre presenta nuevamente “Poncia”, protagonizada por la actriz española Soledad López, con dramaturgia de Luis Luque y dirección, producción y diseño de Ángel Gil Orrios. La obra ofrece una nueva perspectiva de “La casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca, a través de Poncia, la criada que presencia los dramas familiares. La puesta aborda temas como la libertad, la culpa, la desigualdad social y la sexualidad. Se presentará del 16 de octubre al 8 de noviembre, los viernes y sábados a las 8 pm y domingos a las 4 pm, en 41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside, Queens. En español con sobretítulos en inglés. Información: www.thaliatheatre.org o llamando al 718-729-3880.

Cortesía: Teatro Thalía

Emilia y Pablo debutan en Estados Unidos

El dúo chileno Emilia y Pablo ofrecerá su primer concierto en Estados Unidos este viernes 16 de octubre, a las 7:30 pm, como parte del Festival of Firsts del Lincoln Center. La presentación tendrá lugar en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway), y combinará música folclórica latinoamericana con flamenco español. Desde Madrid, los artistas proponen una fusión de guitarras, voces expresivas y recursos visuales, con influencias de géneros como el joropo, el bolero y la chacarera. Gratis. Más información: lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Sin Bandera en el United Palace

El amor y las buenas canciones serán los grandes protagonistas de una noche inolvidable con Sin Bandera, que se presentará este viernes 16 de octubre en el United Palace (4140 Broadway). Como parte de su “ESCENAS US TOUR”, Noel Schajris y Leonel García conectan con varias generaciones de seguidores a través de esas canciones que se han convertido en parte de la historia del pop en español. El espectáculo reúne lo mejor de su repertorio, combinando la nostalgia de sus clásicos con la sensibilidad de su más reciente producción discográfica. A las 8:00 pm. Boletos: ticketmaster.com.

Foto: 11 PR

Milly Quezada y Miriam Cruz juntas en El Bronx

Las estrellas dominicanas Milly Quezada y Miriam Cruz compartirán escenario por primera vez en Lehman Center for the Performing Arts ( 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) este sábado 17 de octubre, a las 8 pm. El espectáculo, titulado “The Story of a Diva and a Queen”, reunirá a dos figuras emblemáticas del merengue para interpretar éxitos como “Volvió Juanita” y “La Guacherna”, de Quezada, así como “Juana La Cubana” y “La Loba”, de Cruz.. Boletos disponibles en lehmancenter.org/events/milly-and-miriam o llamando al 718-960-8835. Más información: info@lehmancenter.org.

Camilo en el Madison Square Garden

Camilo regresó a los escenarios de Estados Unidos con su gira “Para Cuando Sean Mayores Tour”, en la que interpreta en vivo su quinto álbum de estudio, y este sábado 17 de octubre se estará presentando en el Teatro Infosys del Madison Square Garden, a las 8:00 pm. Durante el show, el colombiano interpreta 25 canciones de su trayectoria, tanto temas de su reciente álbum de estudio que da nombre a la gira, así como alguno de sus mayores éxitos: “El Mismo Aire”, “Vida de Rico”, “Tattoo”, “Una Vida Pasada”, “BEBÉ” y “KESI”. Boletos: https://www.camilolatribu.com.

Foto: LaBulla PR

Aida Cuevas y Flor de Toloache en el Lehman Center

La cantante mexicana Aida Cuevas actuará junto a Flor de Toloache, agrupación de mariachi integrada por mujeres, este domingo 18 de octubre. Conocida como “La reina de la música ranchera” y “La voz de México”, Cuevas inició su carrera en 1975 y, desde su adolescencia, ha recorrido escenarios de todo el mundo. Su amplio registro vocal y su capacidad interpretativa han cautivado al público internacional, mientras que sus colaboraciones musicales la han consolidado como una figura emblemática de la cultura popular mexicana. El concierto será este domingo 18 de octubre, a las 4 pm, en el Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Blvd. West, Bronx). Boletos y más información: info@lehmancenter.org.

Halloween en el Acuario de Nueva York

El New York Aquarium presenta una nueva edición de Ascarium, su celebración de Halloween con actividades para toda la familia, disponible los fines de semana seleccionados hasta el 31 de octubre. Entre las novedades figura Sea of Illusions, una experiencia inmersiva con cinco escenarios submarinos que exploran cómo los animales marinos se camuflan, brillan y cambian de forma. También habrá esculturas gigantes de calabazas con figuras de tiburones y pulpos, además de espectáculos interactivos de burbujas. La actividad combina entretenimiento y aprendizaje sobre la vida marina. Más información y boletos en nyaquarium.com.

Foto: Terria Clay

Tres conceptos japoneses llegan a One Bryant Park

El restaurador KwangHo Lee, conocido por su proyecto Listen & Feel, inaugura estee jueves 15 de octubre One Bryant Park, un destino gastronómico de 10,000 pies cuadrados que reúne tres propuestas de cocina japonesa en el Bank of America Tower (135 W. 42nd Street, Manhattan). La oferta incluye un restaurante contemporáneo de kaiseki dirigido por Tadaaki Ishizaki y el chef ejecutivo Shuji Furukawa, con 45 asientos y un bar de 15 plazas; Kumiko Room, una experiencia de sushi Edomae a cargo del chef Yoshihiko Kousaka, con una barra de 14 asientos; y Kappo Sono, del chef Chikara Sono, que abrirá el 18 de noviembre con un menú inspirado en las 24 estaciones tradicionales de Japón. Más información: https://www.onebryantparknyc.com.

Foto: Hachikin Creative

“Dark Magic Hour” en las alturas

Hasta el 31 de octubre, Magic Hour Rooftop, ubicado en el piso 18 del hotel Moxy Times Square (485 7th Ave), presenta “Dark Magic Hour”, una experiencia de Halloween inspirada en el tarot, los hechizos y la estética gótica. La instalación convierte su carrusel en un árbol de los deseos, rodeado de velas flotantes y detalles temáticos. La propuesta incluye cócteles especiales, como Be Careful What You Wish For y Midnight Margarita, además de postres como el Magic Hour Wishing Willow, con chocolate oscuro y praliné de avellanas, y una fondue de chocolate. Más información: moxytimessquare.com.